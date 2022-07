(TBTCO) - Tổng thu ngân sách trên địa bàn do Cục Thuế TP. Hà Nội thực hiện 6 tháng đầu năm 2022 ước đạt 164.875 tỷ đồng, đạt 58,5% dự toán pháp lệnh, tăng 22,8% so với cùng kỳ năm 2021. Giải thích về kết quả trên, lãnh đạo Cục Thuế TP. Hà Nội cho biết, do dịch bệnh đã cơ bản được kiểm soát, các doanh nghiệp trên địa bàn đã phục hồi sản xuất, kinh doanh, do đó đã nộp ngân sách tăng so với cùng kỳ.