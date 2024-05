Cần cơ chế đặc thù cho Thủ đô Hà Nội phát triển vượt trội, xứng tầm

(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành công văn số 3351/UBCK-CNTT yêu cầu các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ tăng cường bảo đảm an toàn thông tin mạng, có biện pháp ứng phó với những tình huống cấp bách, bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống giao dịch và quyền lợi cho nhà đầu tư.