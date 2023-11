Chỉ số VN-Index tháng 10 điều chỉnh giảm 10,91%

(TBTCO) - Kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của tháng 10/2023, chỉ số VN-Index đạt 1.028,19 điểm, giảm 10,91% so với tháng 9 và tăng 2,10% so với cuối năm 2022. Tương tự, VNAllshare đạt 1.028,02 điểm, giảm 11,42% so với tháng 9 và tăng 5,91% so với cuối năm 2022; VN30 đạt 1.039,38 điểm, giảm 10,88% so với tháng 9 và tăng 3,40% so với cuối năm 2022.

Thống kê giao dịch theo chỉ số trong tháng. Ảnh: HOSE Theo báo cáo của Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE), trong tháng 10, các chỉ số ngành đều giảm điểm trên thị trường chứng khoán. Trong đó, giảm nhiều nhất là ngành hàng tiêu dùng (VNCOND) giảm 20,22%; ngành năng lượng (VNENE) giảm 14,94% và ngành hàng tiêu dùng thiết yếu (VNCONS) giảm 14,30%,... Thanh khoản thị trường cổ phiếu tháng 10 ghi nhận sự điều chỉnh với khối lượng giao dịch bình quân phiên đạt hơn 625,89 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị giao dịch bình quân phiên 14.285 tỷ đồng, lần lượt giảm 35,32% về khối lượng và giảm 38,68% về giá trị giao dịch bình quân phiên so với tháng 9/2023. Trong tháng 10/2023, thanh khoản của chứng quyền có bảo đảm (CW) ghi nhận khối lượng giao dịch bình quân phiên đạt khoảng 47,05 triệu CW, tương ứng giá trị giao dịch bình quân phiên đạt hơn 31,6 tỷ đồng, giảm 15,45% về khối lượng bình quân và giảm 55,82% về giá trị giao dịch bình quân so với tháng 9/2023. Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng đạt trên 49.286 tỷ đồng, chiếm hơn 7,84% tổng giá trị giao dịch cả chiều mua và bán của toàn thị trường. Nhà đầu tư nước ngoài đã thực hiện bán ròng trong tháng với giá trị hơn 1.594 tỷ đồng. Tính đến hết ngày 31/10/2023, có 609 mã chứng khoán niêm yết và giao dịch, trong đó gồm: 394 mã cổ phiếu, 3 mã chứng chỉ quỹ đóng, 14 mã chứng chỉ quỹ ETF và 198 mã chứng quyền có bảo đảm. Tổng khối lượng cổ phiếu đang niêm yết đạt trên 147,87 tỷ cổ phiếu. Giá trị vốn hóa đạt hơn 4,14 triệu tỷ đồng, giảm 10,38% so với tháng trước, chiếm hơn 93,70% tổng giá trị vốn hóa niêm yết toàn thị trường và tương đương 43,53% GDP năm 2022 (GDP theo giá hiện hành).

Kỳ Phương