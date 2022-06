(TBTCO) - Ngày 14/6, tại Hà Nội, Hội Chiếu sáng Việt Nam phối hợp với Ngân hàng Phát triển châu Á – ADB và Cục Hạ tầng Kỹ thuật, Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị khoa học Chiếu sáng toàn quốc năm 2022

Với chủ đề hấp dẫn và thời sự của Hội nghị khoa học năm nay là “Chiếu sáng vì sức khỏe cộng đồng và bảo vệ môi trường hướng tới phát thải dòng bằng O ở Việt Nam” đã và đang thu hút sự quan tâm của các cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương và địa phương, các nhà tư vấn, các nhà khoa học đầu ngành, các doanh nghiệp hàng đầu hoạt động trong lĩnh vực chiếu sáng trong nước và nước ngoài



Toàn cảnh hội nghị

Chiếu sáng thông minh tiết kiệm năng lượng là một trong cơ cấu của đô thị thông minh, chiếu sáng thông minh với sự điều khiển của bộ óc điện tử sẽ cho chúng ta hiệu quả chiếu sáng tối ưu nhất về công năng, về trường thị giác, về thẩm mỹ đô thị và sử dụng điện năng thấp nhất. Chiếu sáng thông minh đòi hỏi nhà đầu tư, người sử dụng thông minh, người thiết kế thông minh, người quản lý đô thị thông minh đặc biệt các doanh nghiệp sản xuất, cung cấp thiết bị chiếu sáng thông minh nếu thiếu một trong 4 thành phần này thì không thể có chiếu sáng thông minh.

Phát biểu tại hội nghị, PGS Nguyễn Hồng Tiến, Chủ tịch Hội chiếu sáng Việt Nam cho biết, cùng với tiến trình đô thị hóa, công tác phát triển đô thị được thúc đẩy nhanh hơn. Nhiều thành phố hiện đại hơn kéo theo các loại ô nhiễm ngày càng trầm trọng. Vấn đề ô nhiễm ánh sáng đang ngày càng thu hút sự quan tâm của các nước. Sử dụng ánh sáng trang trí quá mức, lạm dụng ánh sáng thiếu kiểm soát tại các tòa nhà cao tầng, các trung tâm thương mại dịch vụ, các tấm biển quảng cáo, tại các khu vực công cộng hoặc ngay trên đường phố… khiến cho bầu trời ban đêm quá sáng, mang lại cảm giác khó chịu và chói mắt, nhiễu loạn thị giác làm cho khả năng phân biệt các thông tin quan trọng bị giảm sút dẫn đến tai nạn, mất an ninh, an toàn, lãng phí điện năng, nguy cơ cháy nổ…. .

Trong thời gian qua ADB phối hợp với Cục Hạ tầng kỹ thuật – Bộ Xây dựng tổ chức triển khai thực hiện dự án “ Chiếu sáng thông minh và hiệu quả (SELP)” bước đầu kết quả của dự án đã được đánh giá cao tại Bộ Xây dựng và các địa phương tham gia dự án. Ngoài ra Bộ Xây dựng cũng đang tiến hành rà soát các quy định của pháp luật liên quan đến quản lý hoạt động chiếu sáng trong thời gian tới. Hy vọng Dự án thành công và những quy định quản lý được đổi mới sẽ thúc đẩy ngành Chiếu sáng Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn./.