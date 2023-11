Chính sách tài khóa đúng hướng, hỗ trợ tích cực quá trình phục hồi và phát triển kinh tế

Kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng Bình luận về những triển vọng của kinh tế Việt Nam từ nay tới cuối năm cũng như trong trung hạn, GS. TS Andreas Stoffers khẳng định, trước những con số đầy hứa hẹn trong 10 tháng qua, nền kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục đà tăng trưởng. Ở đây, những nỗ lực về chính sách tài khóa của Việt Nam nhằm khôi phục thị trường và đảm bảo cân bằng kinh tế vĩ mô đang đóng một vai trò quan trọng. Đến cuối năm, cỗ máy tăng trưởng của Việt Nam sẽ hoạt động trở lại tốt hơn với tốc độ tăng trưởng kinh tế trên 5%/năm trong năm 2023 và hơn thế nữa. Ngoài đầu tư trực tiếp nước ngoài, điều cần thiết hơn hết là tăng cường đầu tư công và tiêu dùng tư nhân. Các tác động ngoại sinh có thể kể đến như: cuộc khủng hoảng ở vùng Trung cận Đông; cuộc xung đột Ukraine chưa được giải quyết; những khó khăn ở một số nước đối tác của Việt Nam, trong đó có EU nói riêng, càng trở nên trầm trọng hơn do những xung đột nêu trên; sự phục hồi chậm ở nhiều thị trường khác nhau; nguy cơ lạm phát tăng trở lại trên toàn thế giới do chính sách nợ tiếp tục được duy trì và nguồn cung tiền mở rộng; "bóng ma" lạm phát toàn cầu chưa thể biến mất trong ngắn hạn. Tất cả những điều này đều có tác động tiêu cực tới tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Để vượt qua mọi cuộc khủng hoảng trong tương lai và “sống sót” thành công vào năm 2023, nền kinh tế Việt Nam phải tiếp tục nỗ lực tăng cường khả năng phục hồi của chính mình. Cam kết của Việt Nam về thương mại tự do, sự hội nhập vững chắc của Việt Nam vào nền kinh tế toàn cầu và chính sách kinh tế thị trường, kết hợp với sự ổn định xã hội, tạo điều kiện tiên quyết cơ bản cho sự phát triển kinh tế tích cực hơn nữa trong trung và dài hạn. Trong thời gian tới cũng cần quan tâm nhiều hơn đến giáo dục và nguồn nhân lực.