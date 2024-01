Chủ động, linh hoạt điều hành giá năm 2024

(TBTCO) - Chiều 23/1, Ban Chỉ đạo điều hành giá họp đánh giá kết quả công tác quản lý, điều hành giá năm 2023 và định hướng năm 2024. Chủ trì cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá đặc biệt nhấn mạnh đến cụm từ “chủ động”, “linh hoạt” trong điều hành. Theo đó, các bộ, ngành, địa phương phải theo sát diễn biến thị trường, có dự báo và lên các phương án kịch bản, từ đó chủ động, linh hoạt trong điều hành, góp phần kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Đức Minh

3 kịch bản điều hành giá năm 2024

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận đã trình bày báo cáo về kết quả công tác quản lý, điều hành giá năm 2023 và định hướng năm 2024.

Theo Thứ trưởng Lê Tấn Cận, để chủ động ứng phó với áp lực lạm phát, từ đầu năm 2023, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng - Trưởng ban Chỉ đạo điều hành giá đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tổ chức triển khai quyết liệt nhiều giải pháp kinh tế vĩ mô như bảo đảm nguồn cung hàng hóa tiêu dùng thiết yếu và nguyên vật liệu đầu vào quan trọng của sản xuất.

Công tác quản lý điều hành giá được thực hiện chủ động, điều hành giá mặt hàng Nhà nước quản lý thận trọng trong những tháng đầu năm, tạo dư địa an toàn cho công tác kiểm soát lạm phát cả năm 2023, các quý tiếp theo thực hiện linh hoạt theo diễn biến CPI với mức độ và liều lượng phù hợp, điều hành giá xăng dầu phù hợp với diễn biến giá thế giới. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm 2023 tăng 3,25% so với cùng kỳ năm trước trong phạm vi lạm phát mục tiêu do Quốc hội và Chính phủ đề ra.

Đối với năm 2024, theo Bộ Tài chính, vẫn có một số yếu tố gây áp lực lên mặt bằng giá. Theo đó, giá một số mặt hàng nguyên vật liệu, hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng thiết yếu dự báo có thể có biến động tăng như: giá xăng dầu dự báo còn biến động phức tạp theo diễn biến giá và cung - cầu thế giới, giá một số vật liệu xây dựng như thép có thể biến động do ảnh hưởng của giá nguyên vật liệu đầu vào.

Giá lương thực có thể tiếp tục tăng do nhu cầu gạo của một số quốc gia nhập khẩu gạo truyển thống của Việt Nam dự báo tiếp tục duy trì ở mức cao. Đồng thời, việc thực hiện lộ trình giá thị trường, tính đúng tính đủ chi phí trong giá các hàng hóa dịch vụ do Nhà nước định giá tiếp tục là vấn đề cần xem xét trong năm 2024, điều này cũng gây áp lực lên điều hành giá.

Trên cơ sở đó, Nhóm giúp việc xây dựng 3 kịch bản lạm phát ở mức từ 3,52-4,5%. Bên cạnh đó, một số dự báo của các cơ quan chuyên môn độc lập cũng dự báo CPI bình quân năm 2023 xoay quanh mức 3,5-4,5%. Tổng cục Thống kê dự báo, CPI bình quân trong khoảng 3,5%-4,5% (3 kịch bản 3,5%, 4% và 4,5%). Ngân hàng Nhà nước Việt Nam dự báo lạm phát bình quân năm 2024 tăng trong khoảng 4 ± 0,5%.

Chủ động, linh hoạt hơn nữa trong điều hành giá

Ảnh minh họa.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá đánh giá cao nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương trong công tác điều hành giá, dù gặp nhiều áp lực trong điều hành đến từ trong nước và ngoài nước, góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô.

“Chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm 2023 tăng 3,25% so với cùng kỳ năm trước trong phạm vi lạm phát mục tiêu do Quốc hội và Chính phủ đề ra. Đây là thành công rất lớn, góp phần làm nên thành công kép khi lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng kinh tế là điểm sáng trong khu vực. Công tác điều hành giá đã sát đúng, điều hành linh hoạt, hiệu quả theo đúng mục tiêu đề ra” - Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng đặc biệt lưu ý trong điều hành giá các hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, phải linh hoạt, kịp thời, tạo dư địa cho kiểm soát lạm phát, nhưng không gây ảnh hưởng tới đời sống của người dân.

Năm 2024, với mục tiêu đề ra tăng trưởng kinh tế từ 6-6,5% và kiểm soát chỉ số giá tiêu dùng ở mức 4-4,5%. Bộ Tài chính đã có đánh giá cụ thể từng mặt hàng, Phó Thủ tướng đề nghị cần rà soát kỹ lại và có phương án điều hành cụ thể. Phó Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh yếu tố “chủ động”, “linh hoạt” trong điều hành. Bởi chỉ có dự báo tốt, theo sát thị trường mới lên phương án sát với thực tế và chủ động điều hành, góp phần kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô.

Dịp Tết Nguyên đán đang đến gần, Phó Thủ tướng yêu cầu tăng cường công tác quản lý, điều hành giá trong dịp Tết Nguyên đán. Chú trọng công tác quản lý, điều hành, bình ổn thị trường giá cả, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giá theo thẩm quyền.

Đáng lưu ý, cần chuẩn bị tốt phương án điều hành giá các mặt hàng Nhà nước định giá, các dịch vụ công theo lộ trình thị trường. Các bộ, ngành, địa phương cần chủ động trong việc tính toán, sớm chuẩn bị các phương án giá, lộ trình điều chỉnh giá các mặt hàng để tránh bị động trong triển khai chính sách. Phối hợp với Tổng cục Thống kê đánh giá tác động đến CPI để từ đó thực hiện điều chỉnh giá các mặt hàng Nhà nước quản lý theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định mức độ, thời điểm điều chỉnh phù hợp với diễn biến, mặt bằng giá thị trường, bảo đảm mục tiêu kiểm soát lạm phát.