Kho bạc Nhà nước TP. Hồ Chí Minh:

Làm việc trong điều kiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg, nhiệm vụ công việc có tính chất đặc thù, Kho bạc Nhà nước TP. Hồ Chí Minh luôn chủ động, bám sát diễn biến dịch bệnh, phối hợp cùng các địa phương đáp ứng tốt yêu cầu chống dịch trong mọi tình huống.

Giải quyết linh hoạt nhiệm vụ chuyên môn

Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Hoàng Hải cho biết, thời điểm TP. Hồ Chí Minh áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội đơn vị đã tăng cường nhiều giải pháp phòng chống dịch linh hoạt để vừa đảm bảo nhiệm vụ phòng, chống dịch, vừa đảm bảo nhiệm vụ chính trị được giao. Do nhiệm vụ công việc có tính đặc thù, khối lượng công việc chuyên môn rất lớn nên để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ trong bối cảnh dịch Covid-19, ngay thời điểm ban đầu khi dịch bùng phát, đơn vị chủ động duy trì thực hiện “3 tại chỗ”, linh hoạt xử lý công việc, nghiệp vụ thường xuyên và phát sinh.

Kho bạc Nhà nước TP. Hồ Chí Minh tiếp nhận ủng hộ Quỹ Vắc-xin phòng, chống Covid-19. Ảnh: Gia Cư

Riêng tại các KBNN các quận, huyện, thành phố hầu hết được bố trí làm việc thêm giờ không kể ngày thứ bảy, chủ nhật. Bên cạnh nhiệm vụ quản lý kiểm soát các nguồn thu, chi thuần túy, các đơn vị còn phải bám sát nhiệm vụ chi ưu tiên và giám sát các nguồn chi cho công tác phòng, chống dịch. Đối với công tác phòng, chống dịch, ưu tiên cho số cán bộ, công chức có tiền sử bệnh nền, phụ nữ có thai, có con nhỏ làm việc tại nhà. 50% cán bộ, công chức được bố trí luân phiên làm việc tại trụ sở chính cũng như tại các quận, huyện. Sau 2 tuần cán bộ luân phiên, đổi ca kíp trực một lần.

Hàng chục nghìn tỷ đồng hỗ trợ đã được chi trả kịp thời Bám sát chỉ đạo của chính quyền địa phương, phối hợp với các ngân hàng thương mại (ủy nhiệm chi) để giải quyết nhanh, kịp thời các khoản chi hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19, hàng chục nghìn tỷ đồng đã được Kho bạc Nhà nước TP. Hồ Chí Minh kịp thời chi trả và giám sát nguồn chi cho các đối tượng được hỗ trợ khó khăn do dịch Covid-19.

Theo bà Vũ Thị Mai Ly – Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, do đặc thù địa bàn rộng, các trụ sở KBNN đóng tại 3 nơi, cán bộ công chức còn thiếu, việc bố trí người trực, di chuyển trong điều kiện dịch Covid -19 là rất khó khăn. Tại thời điểm dịch Covid-19 trên địa bàn TP. Thủ Đức bùng phát mạnh, rất nhiều “vùng đỏ” tại các khu dân cư bị “đông cứng, khóa chặt”, nhu cầu giải quyết chi và kiểm soát chi tiền mặt để hỗ trợ kịp thời cho người dân lại rất lớn, đơn vị đã chủ động đề xuất với lãnh đạo thành phố ưu tiên giải quyết cho một số trường hợp đặc biệt để thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu. Xác định việc cấp phát nhanh, kịp thời, bảo đảm an toàn nguồn tiền mặt là đặc biệt quan trọng, các đơn vị KBNN trên địa bàn luôn bám sát chỉ đạo của địa phương, phối hợp với các ngân hàng thương mại (ủy nhiệm chi) để giải quyết nhanh, kịp thời các khoản chi hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Đáp ứng kịp thời nguồn chi hỗ trợ chống dịch

Trong 3 đợt hỗ trợ các nhóm đối tượng gặp khó khăn bởi dịch Covid-19, TP. Hồ Chí Minh cần đáp ứng nguồn chi hỗ trợ hàng chục nghìn tỷ đồng. Riêng trong đợt 3, thành phố chi hỗ trợ hơn 7,3 triệu người, dự toán kinh phí hỗ trợ là hơn 7.347 tỷ đồng. Các đối tượng không phân biệt thường trú hay tạm trú, lưu trú. Mức hỗ trợ là 1 triệu đồng/người. Cách thức hỗ trợ bằng tiền mặt, hoặc chuyển thẳng vào tài khoản người dân (tùy theo nhu cầu của người nhận hỗ trợ).

Theo Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan, yêu cầu đặt ra là đúng mục đích, đúng đối tượng, tránh tối đa bị thất thoát, trục lợi. Để đáp ứng nhiệm vụ này, thông qua hệ thống các đơn vị ngân hàng thương mại được ký kết ủy nhiệm chi, KBNN các quận, huyện và TP. Thủ Đức đã phối hợp với các ngân hàng thương mại đáp ứng kịp thời nguồn tiền mặt chi cho người lao động và hộ kinh doanh không có tài khoản ở ngân hàng. Đối với người lao động, hộ kinh doanh có tài khoản tại ngân hàng thì sử dụng công nghệ thông tin hỗ trợ. Cao điểm tại KBNN TP. Thủ Đức trong một ngày có thể chuyển tiền thanh toán cho gần 1.000 người.

“Ngay sau khi thành phố có quyết định chi trả tiền hỗ trợ và niêm yết danh sách các đối tượng được thụ hưởng bao gồm người lao động, hộ kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, KBNN TP. Thủ Đức đã nhanh chóng triển khai việc xuất cấp, kịp thời hỗ trợ cho các đối tượng sớm nhất, hiệu quả nhất”- Giám đốc KBNN TP. Thủ Đức Vũ Thị Mai Ly chia sẻ. Dưới sự giám sát hỗ trợ và giải quyết nhanh các thủ tục thanh toán, thông qua “SafeID Delivery” - ứng dụng quản lý hỗ trợ đợt 3 để thực hiện các thao tác về việc đối chiếu thông tin và thu thập dữ liệu, cùng nhân lực tại chỗ, các địa phương tại TP. Hồ Chí Minh đang thực hiện chi trả gói hỗ trợ cho người dân một cách minh bạch, đưa gói hỗ trợ đến tay người dân nhanh nhất, an toàn nhất.