Chủ tịch bị bắt, LDG Investment nói gì?

(TBTCO) - Phía Công ty cổ phần Đầu tư LDG (LDG Investment, mã ck: LDG) cho biết, việc ông Nguyễn Khánh Hưng - Chủ tịch Hội đồng quản trị, bị cơ quan cảnh sát điều tra bắt tạm giam không làm thay đổi, ảnh hưởng đến kế hoạch, chiến lược, hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của doanh nghiệp.

Ảnh TL

Ngày 30/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Khánh Hưng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư LDG, do có liên quan đến sai phạm trong vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, xảy ra tại dự án khu dân cư Tân Thịnh, xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự số 32/QĐ-CSKT-Đ4 về hành vi “lừa dối khách hàng” xảy ra tại dự án khu dân cư Tân Thịnh thuộc xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai để tiến hành điều tra làm rõ.

Cũng liên quan đến vụ án này, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can đối với Phan Duy Nghĩa - nguyên Trưởng phòng quản lý đô thị huyện Trảng Bom; Nguyễn Hải Triều - Phó Trưởng phòng quản lý đô thị huyện Trảng Bom; Nguyễn Lan Hạnh - Chuyên viên Phòng Tài nguyên môi trường huyện Trảng Bom; Nguyễn Văn Nhật Huy - Chuyên viên Phòng quản lý đô thị huyện Trảng Bom và Lương Quang Huy - nguyên Phó Trưởng phòng quản lý đô thị huyện Trảng Bom, Chủ tịch UBND xã Giang Điền, huyện Trảng Bom về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Theo thông tin từ đại diện LDG Investment, vụ việc trên vẫn đang trong quá trình điều tra, ông Nguyễn Khánh Hưng đã và đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng trong quá trình điều tra làm rõ các vấn đề liên quan.

Sự việc trên chỉ liên quan đến Dự án Khu dân cư Tân Thịnh tại Đồng Nai, không liên quan đến các dự án khác do LDG Investment đầu tư phát triển.

Trong vai trò là Chủ tịch Hội đồng quản trị, ông Nguyễn Khánh Hưng đã ủy quyền toàn bộ các vấn đề liên quan đến LDG Investment cho Ban tổng giám đốc, cũng như Ban điều hành LDG Investment thực hiện tất cả các hoạt động liên quan, đảm bảo hoạt động bình thường của LDG Investment.

Vụ việc trên không làm thay đổi, ảnh hưởng đến kế hoạch, chiến lược, hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư của LDG Investment. Các quyền lợi, lợi ích hợp pháp của quý khách hàng, cổ đông, đối tác đang có giao dịch, hợp tác với LDG Investment vẫn được đảm bảo.

Hiện tại, LDG Investment vẫn hoạt động bình thường. Các hoạt động kinh doanh, phục vụ khách hàng và các giao dịch với các đối tác vẫn đang được thực hiện.

Đồng thời, Ban Tổng giám đốc của LDG Investment đã bố trí nhân sự kịp thời xử lý các yêu cầu, cung cấp các thông tin liên quan ngay sau sự việc để đảm bảo mọi hoạt động của công ty vẫn được tiếp diễn bình thường, đảm bảo đúng mục tiêu và kế hoạch đã được thông qua.