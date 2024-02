Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm, chúc Tết Công an tỉnh Nghệ An

(TBTCO) - Sáng 8/2 (tức ngày 29 tháng Chạp), Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác đã về thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Nghệ An.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Nghệ An.

Cùng tham dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh; Thứ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Lê Quốc Hùng; Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý...

Về phía Công an tỉnh Nghệ An có: Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Bùi Quang Thanh cùng Ban Thường vụ, Ban Giám đốc và cán bộ, chiến sỹ đại diện các lực lượng công an tỉnh...

Trong không khí đầm ấm của những ngày giáp Tết cổ truyền của dân tộc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng về thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Nghệ An.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội gửi tới toàn thể cán bộ, chiến sỹ công an tỉnh Nghệ An lời thăm hỏi thân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Qua nghe báo cáo về kết quả thực hiện các nhiệm vụ năm 2023, Chủ tịch Quốc hội chúc mừng, biểu dương những thành tích xuất sắc của tập thể Công an tỉnh Nghệ An.

Bước sang năm 2024, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Công an tỉnh Nghệ An nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn toàn lực lượng công an tỉnh nhà tiếp tục phát huy, nhân rộng hơn nữa các mô hình mới, cách làm hiệu quả trong thời gian qua, bước sang năm mới với quyết tâm lớn hơn, đạt thành tích nhiều hơn, xứng danh là lực lượng Công an trên quê hương Xô viết Anh hùng, quê hương của Bác Hồ kính yêu.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ bối cảnh tình hình khu vực và quốc tế thời gian tới dự báo còn diễn biến phức tạp, nhanh và khó lường. Nghệ An là tỉnh có diện tích lớn nhất cả nước, có vị trí trọng yếu chiến lược về an ninh trật tự, là "phên dậu" Bắc Trung Bộ của Tổ quốc. Năm 2023, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An được Công an tỉnh đánh giá là “bình yên nhất từ trước đến nay,” nhưng không vì thế mà chủ quan.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Công an tỉnh Nghệ An phải nhận thức sâu sắc và bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý thống nhất của Nhà nước, sự giám sát của nhân dân đối với mọi hoạt động của lực lượng Công an nhân dân; tiếp tục quán triệt sâu sắc, triển khai nghiêm túc và có kết quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XIII) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhất là phải nhận thức đầy đủ vai trò của lực lượng công an nhân dân trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch.

“Lực lượng Công an Nhân dân phải thực sự là nòng cốt, là “thanh kiếm và lá chắn” bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ, giữ gìn môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước. Sinh thời Bác Hồ đã nói Công an và Quân đội là hai cánh tay của nhân dân, của Đảng, của vô sản chuyên chính, vì vậy càng phải đoàn kết chặt chẽ, giúp đỡ lẫn nhau. Do đó, các đồng chí phải luôn nhận thức đầy đủ vai trò của lực lượng công an nhân dân, tăng cường phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp, nhất là lực lượng quân đội trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh biên giới, an ninh biển đảo, an ninh dân tộc, tôn giáo; an ninh kinh tế, an ninh văn hóa tư tưởng… góp phần tạo môi trường an toàn, ổn định, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh,” Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo đảm an ninh, trật tự, nhất là Nghị quyết số 51 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia; Kết luận số 13 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48 của Bộ Chính trị Khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới...

Đồng thời, khẩn trương tổ chức thi hành các luật mới được Quốc hội ban hành như: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an Nhân dân; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Luật Căn cước…

Công an tỉnh Nghệ An chú trọng làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an Nghệ An thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ theo đúng tinh thần của Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị khóa XIII theo hướng Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở.

Nhấn mạnh đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa then chốt, Chủ tịch Quốc hội kỳ vọng và gửi trọn niềm tin Công an tỉnh Nghệ An sẽ trở thành đơn vị dẫn đầu trong triển khai thực hiện Nghị quyết quan trọng này.

“Các đồng chí cần tiếp tục phát huy vai trò nêu gương của lãnh đạo, chỉ huy các cấp; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, thực hiện nghiêm 6 điều Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy Công an nhân dân và lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với mỗi cán bộ, chiến Công an phải có trái tim nóng, cái đầu lạnh, đôi chân vững chắc, có bàn tay sạch và biết trọng danh dự," Chủ tịch Quốc hội nói.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chụp ảnh chung với cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Nghệ An.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên, chiến sỹ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa,” gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cùng với đó là tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu Quốc hội, Chính phủ, Bộ Công an giao; phát huy hiệu quả vai trò nòng cốt trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đẩy mạnh công tác dân vận gắn với xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc; kịp thời phát hiện những mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh trong nội bộ nhân dân để tham mưu giải quyết dứt điểm ngay từ cơ sở, không để tạo thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự; quan tâm, đẩy mạnh các hoạt động dân vận, công tác an sinh xã hội, chăm lo cho cán bộ, chiến sỹ, người dân có hoàn cảnh khó khăn, các gia đình chính sách... như các chương trình, đề án mà Công an Nghệ An đã và đang triển khai có hiệu quả.

Nhấn mạnh yêu cầu “phải xây dựng, củng cố vững chắc thế trận lòng dân bởi thế trận lòng dân yên thì mọi việc đều yên,” Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Công an tỉnh Nghệ An trước mắt, quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26 của Ban Bí thư về tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024, giữ vững, ổn định an ninh, trật tự, an ninh tôn giáo, dân tộc, nhất là ở các vùng biên giới, hải đảo, phục vụ nhân dân vui xuân, đón Tết lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, đầm ấm.

Với những thành tích xuất sắc đã đạt được, Công an tỉnh Nghệ An đã có 9 năm liền được nhận Cờ thi đua của Chính phủ.

Đặc biệt, Công an tỉnh Nghệ An vừa được Chủ tịch nước ký quyết định phong tặng danh hiệu "Đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân" ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Công an tỉnh đã duy trì thường xuyên các chương trình đền ơn đáp nghĩa, hoạt động từ thiện, nhất là sự nỗ lực của toàn lực lượng trong thành tích “thần tốc” hoàn thành xây dựng 3.553 căn nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở tại các huyện biên giới; tổ chức bàn giao 10 nhà điều trị y tế cho trạm xá tại các xã biên giới trên địa bàn, góp phần cùng các cấp, các ngành chăm lo cho nhân dân vui Xuân, đón Tết.

Nhân dịp đón Tết cổ truyền của dân tộc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà, gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công, năm mới thắng lợi mới đến cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Nghệ An và trao 20 suất quà cho cán bộ, chiến sỹ có hoàn cảnh khó khăn.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu đã trồng cây lưu niệm tại trụ sở Công an tỉnh./.