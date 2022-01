Chùm ảnh khai mạc Hội nghị Tổng kết công tác tài chính - ngân sách nhà nước 2021

(TBTCO) - Năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng giá trị xuất khẩu lâm sản của cả nước đạt khoảng 15,87 tỷ USD, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2020. Năm 2022, toàn ngành phấn đấu đạt giá trị xuất khẩu 16 tỷ USD, duy trì đà tăng so với năm 2021.