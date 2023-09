Chứng khoán hôm nay (26/9): Giằng co, nhưng áp lực bán lại tăng cuối phiên khiến VN-Index giảm khá mạnh

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (26/9) chủ yếu giao dịch trong thế giằng co, nhưng áp lực bán lại tăng mạnh vào cuối phiên, khiến chỉ số VN-Index đóng cửa giảm khá mạnh. Lực bán có giảm so với phiên trước, nhưng tâm lý tích cực vẫn chưa được lấy lại. Điểm sáng hôm nay vẫn nằm ở khối ngoại, khi tiếp tục có một phiên mua ròng khá tốt.

VN-Index nối dài chuỗi giảm mạnh

Thị trường chứng khoán hôm nay vẫn chịu áp lực bán, nhất là áp lực này tăng mạnh cuối phiên, khiến chỉ số có thêm một phiên giảm khá sâu. Thanh khoản cơ bản vẫn như phiên trước, mặc dù bên mua có hoạt động trở lại tốt hơn.

Đóng cửa phiên giao dịch, chỉ số VN-Index giảm -15,24 điểm, dừng lại ở mức 1.137,96 điểm. Độ rộng của thị trường có lúc khá cân bằng nhưng sau đó chuyển nghiêng về phía bán. Thông kê trên sàn HOSE, hôm nay có 180 mã tăng, trong khi có 62 mã tham chiếu và 317 mã giảm.

Về nhóm ngành cũng vậy, độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 14/18 ngành giảm điểm, trong đó ngành hóa chất tiếp tục dẫn đầu đà giảm trong ngày hôm nay, theo sau là ngành bất động sản.

Diễn biến chỉ số VN-Index phiên giao dịch ngày 26/9/2023.

Các mã cổ phiếu hỗ trợ chỉ số VN-Index hôm nay có: MSN (+1,02), CTG (+0,62), HPG (+0,3), SSI (+0,21), MBB (+0,2)… Ngược lại, các mã tác động gây áp lực lên chỉ số gồm: VCB (-3,19), VHM (-2,12), VIC (-1,41), GVR (-1,33), BID (-0,95)…

Chỉ số VN30 hôm nay cũng giằng co và đóng cửa giảm nhẹ hơn. Đóng cửa, chỉ số này giảm -6,75 điểm, dừng lại ở mức 1.153,37 điểm. Rổ VN30 cũng đóng cửa nghiêng nhiều về sắc đỏ, khi có tới 19 mã giảm, trong khi chỉ có 2 mã đứng giá và 9 mã tăng.

Trên sàn Hà Nội, hai chính số chính tiếp tục đóng cửa trong sắc đỏ song mức giảm nhẹ hơn. Theo đó, chỉ số HNX-Index giảm -1,75 điểm, đóng cửa tại 229,75 điểm; còn chỉ số UPCoM-Index giảm -0,27 điểm, còn 88,43 điểm.

Thanh khoản toàn thị trường không thay đổi nhiều so với phiên hôm qua. Theo đó, tính riêng trên HOSE, tổng giá trị giao dịch đạt mức 21.617 tỷ đồng, giảm so với phiên hôm qua, nhưng giá trị khớp lệnh đạt 19.894 tỷ đồng, tăng 0,95% so với phiên trước.

Khối ngoại tiếp tục có thêm một phiên giao dịch tích cực khi mua ròng trên cả 2 sàn niêm yết. Theo đó, khối ngoại mua ròng +651,45 tỷ đồng trên sàn HOSE, lực mua tập trung vào các mã gồm: HPG (157,23 tỷ đồng), SSI (133,97 tỷ đồng), DGC (76,46 tỷ đồng)… Khối ngoại cũng mua ròng trên sàn HNX với giá trị +27,41 tỷ đồng.

Chờ lực cầu bắt đáy lên tiếng?

Thị trường chứng khoán hôm nay tưởng chừng có một phiên giằng co rồi kết thúc trong thế đi ngang so với phiên hôm qua. Nhưng điều đó tiếc là không xảy ra khi bên bán lại tăng mạnh, khiến chỉ số giảm hơn 15 điểm, nối dài chuỗi phiên giảm mạnh sang phiên thứ 4 liên tiếp.

Nếu không có nhịp bán tương đối mạnh cuối phiên, thì thị trường có thể sẽ có một kịch bản khác vào phiên ngày mai. Nhưng rõ ràng, phiên mai mọi thứ vẫn phải chờ, mà quan trọng nhất đó là lực cầu bắt đáy có xuất chiêu khi chỉ số chạm mốc 1.135 điểm hay không?

Lực cầu có xuất hiện, nhưng điều đó chưa đủ để lấn án bên bán. Ảnh minh họa.

Bối cảnh hiện nay khá khó dự đoán ngắn hạn, nhưng rõ ràng thị trường có vẻ đang tạo cơ hội tốt hơn cho bên mua. Nhiều mã đã giảm nhanh và về vùng giá tốt. Song điều đó có lẽ chưa đủ vì bên mua vẫn còn thời gian để chờ đợi thêm. Các động thái bắt đáy sớm có thể vẫn thấy một đáy khác thấp hơn.

Thị trường đã bán ra mạnh và liệu đã kích thích được sự kiên nhẫn bên mua hay chưa thì vẫn phải chờ. Một điểm đáng quan tâm là khối ngoại lại ôm mạnh trong những phiên giảm sâu. Dù việc khối ngoại chưa quyết định được xu thế thị trường hiện nay, nhưng rõ ràng đó cũng là một chỉ dấu cho các nhà đầu tư cá nhân đang sẵn tiền để mua.

Về mặt kỹ thuật, thị trường vẫn trông chờ vào lực cầu bắt đáy để chỉ số hồi lại quanh vùng mốc 1.135 điểm. Mặc dù vậy, nếu bên mua chưa nhập cuộc thì chỉ số vẫn có thể giảm tiếp và tìm ngưỡng hỗ trợ dưới thấp hơn. Quan trọng nhất bây giờ là bình tĩnh và chọn lựa đúng hàng để quân bình giá hoặc bù đắp cho phần đang nắm giữ bị giảm./.