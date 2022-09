Chứng khoán hôm nay (5/9): Giằng co sau kỳ nghỉ Lễ, VN-Index giảm nhẹ

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (5/9) trở lại giao dịch sau kỳ nghỉ dài ngày với diễn biến giằng co trên nền thanh khoản thấp. Điểm sáng trong phiên là dòng tiền hướng về nhóm cổ phiếu hàng hóa cơ bản, nổi bật là nhóm thép với các cổ phiếu mang tính dẫn dắt tăng tích cực.

Thị trường chứng khoán hôm nay điều chỉnh nhẹ sau kỳ nghỉ lễ dài. Diễn biến chủ yếu là giằng co, tuy nhiên, việc VN-Index không giữ được đà tăng khi chốt phiên có thể do thanh khoản xuống thấp, bên cạnh đó là việc khối ngoại đẩy mạnh bán ròng.

Theo số liệu từ MBS, dừng lúc đóng cửa, chỉ số VN-Index giảm -3,16 điểm (-0,25%) còn 1.277,35 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng về bên bán, khi toàn sàn HOSE có 168 mã tăng, nhưng có tới 283 mã giảm và 69 mã đứng giá.

Diễn biến chỉ số VN-Index. Nguồn: MBS.

Chỉ số VN30 cũng sụt -3,29 điểm (-0,25%) xuống 1.298,15 điểm. Ở rổ VN30 có 6 mã tăng, 21 mã giảm và 3 mã giữ tham chiếu. Trong khi nhóm midcap ngược dòng thị trường tăng nhẹ +0,06% thì nhóm Smallcap giảm -0,11%.

Các cổ phiếu lớn đã gây sức ép lên VN-Index phiên này là: VCB (-1,67%), BID (-1,25%), VPB (-1,57%), MWG (-2,03%), BCM (-1,63%)… đã lấn át nỗ lực tăng giá ở các cổ phiếu lớn khác như: HPG (+3,91%), VNM (+2,65%), MSN (+0,87%), VIC (+0,47%), BVH (+1,88%)…

Trên sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index tăng +0,9 điểm (+0,31%) lên 292,82 điểm. Toàn sàn HNX có 81 mã tăng, 110 mã giảm và 55 mã đứng giá. UPCoM-Index giảm -0,66 điểm (-0,71%) xuống 91,78 điểm.

Tổng giá trị khớp lệnh toàn thị trường đạt 13.555 tỷ đồng, giảm 3% so với phiên trước. Trong đó, thanh khoản khớp lệnh sàn HOSE cũng giảm nhẹ 0,5% so với phiên trước, đạt 11.626 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với mức bình quân 14.200 tỷ đồng của tuần trước. Tổng cộng trên HOSE có 466 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng thành công so với mức bình quân 555 triệu cổ phiếu 10 ngày trước đó.

Khối ngoại bán ròng 434,55 tỷ đồng trên toàn thị trường. Lực bán tập trung ở các cổ phiếu như: NVL, VCB, SSI, FUEVFVND, BVH… Ở chiều ngược lại, VNM, PVD, PVS, CMG, PVT… là những cổ phiếu được nhà đầu tư nước ngoài bán ròng trong phiên này./.