Chứng khoán hôm nay (8/9): VN-Index thu hẹp đà giảm, khối ngoại quay lại mua ròng

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (8/9) điều chỉnh giảm sang phiên thứ 2 liên tiếp, tuy nhiên đà giảm đã thu hẹp đáng kể. Thanh khoản giảm khi áp lực bán không còn lớn vì nhà đầu tư phần nào trấn tĩnh lại. Khối ngoại cũng đã quay lại mua ròng dù giá trị còn khiêm tốn.

Thị trường chứng khoán hôm nay (8/9) diễn biến khả dĩ hơn so với phiên hôm qua. Chỉ số VN-Index có thời điểm duy trì được sắc xanh, nhưng áp lực bán vẫn còn khiến chỉ số đóng cửa giảm điểm. Nhóm cổ phiếu ngân hàng là một trong những lực cản đối với thị trường phiên này, trong khi đó nhóm cổ phiếu đầu cơ lại chứng kiến nhiều cổ phiếu đóng cửa ở mức giá trần.

Theo số liệu thống kê từ MBS, chỉ số VN-Index giảm -8,57 điểm (-0,69%) còn 1.234,6 điểm lúc đóng cửa. Độ rộng thị trường nghiêng về bên bán, khi toàn sàn HOSE có 151 mã tăng nhưng có đến 317 mã giảm.

Diễn biến chỉ số VN-Index. Nguồn: MBS.

Chỉ số VN30 giảm nhẹ hơn chỉ -3,38 điểm, (-0,27%) xuống 1.265,57 điểm. Ở rổ VN30 có 11 mã tăng và 18 mã giảm, 1 mã đứng giá. Nhóm Midcap và Smallcap cũng giảm lần lượt -1,21% và -1,24%.

Các cổ phiếu lớn gây áp lực lên chỉ số VN-Index phiên này là: VCB (-2,5%), BID (-2,91%), GVR (-3,1%), CTG (-1,83%), HVN (-6,77%), … đã lấn át nỗ lực tăng giá ở các cổ phiếu lớn khác như: MSN (+2,68%), SAB (+1,97%), NVL (+1,43%), VIC (+0,64%), MWG (+1,13%), …

Trên sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index giảm -1,9 điểm (-0,67%) xuống 282,15 điểm. Toàn sàn có 73 mã tăng, 115 mã giảm và 49 mã đứng giá. UPCoM-Index giảm -0,07 điểm (-0,08%) xuống 90,31 điểm.

Tổng giá trị khớp lệnh toàn thị trường đạt 14.880 tỷ đồng, giảm -32% so với phiên trước. Trong đó, giá trị khớp lệnh sàn HOSE giảm -32,4% và đạt 12.723 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 18.827 tỷ đồng ở phiên hôm qua và mức bình quân 14.200 tỷ đồng của tuần trước. Tổng cộng trên HOSE có 558 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng thành công so với mức bình quân 583 triệu cổ phiếu 10 ngày trước đó.

Khối ngoại quay lại mua ròng 86,23 tỷ đồng trên toàn thị trường. Lực mua của khối ngoại tập trung ở các cổ phiếu như: HPG, DGC, NLG, MSN, VND, … Ở chiều ngược lại, SSI, STB, CTG, DRC, VHM, … là những cổ phiếu bị nhà đầu tư nước ngoài bán ròng trong phiên này./.