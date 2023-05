Chứng khoán phái sinh: Các hợp đồng giảm điểm, thanh khoản tăng lên trước thềm phiên đáo hạn

(TBTCO) - Các hợp đồng tương lai đóng cửa giảm điểm trên thị trường chứng khoán phái sinh ngày 17/5. Mức giảm của các hợp đồng không lớn và thấp hơn hẳn so với mức giảm của chỉ số cơ sở. Thanh khoản thị trường phái sinh tăng trở lại trước phiên đáo hạn hợp đồng tháng 5.

Trên thị trường chứng khoán phái sinh ngày 17/5, các hợp đồng tương lai đóng cửa giảm điểm nhẹ. Mức giảm nhẹ ít hơn hẳn so với chỉ số cơ sở. Theo đó, các hợp đồng tương lai đóng cửa giảm từ -1,9 điểm đến -5,0 điểm, trong khi đó chỉ số cơ sở giảm -7,54 điểm.

Hợp đồng tháng 5 VN30F2305 đóng cửa tại 1.065 điểm và giảm nhẹ -2 điểm. Do giảm nhẹ hơn hẳn so với chỉ số cơ sở, nên khoảng cách chênh lệch âm giữa hợp đồng tháng hiện tại với chỉ số cơ sở quay trở lại dương +2,9 điểm. Tuy nhiên, do sát phiên đáo hạn nên khoảng cách chênh lệch này chưa thể hiện rõ ràng tâm lý của nhà đầu tư.

Thanh khoản thị trường chứng khoán phái sinh tăng mạnh trở lại trước thềm phiên đáo hạn. Theo đó, tổng khối lượng giao dịch các hợp đồng tương lai đạt 187.157 hợp đồng.

Kết thúc phiên hôm nay (18/5), hợp đồng VN30F2305 sẽ được thay thế bằng hợp đồng VN30F2306. Kết thúc phiên 17/5, hợp đồng này đóng cửa tại 1.059,2 điểm, giảm -4,5 điểm. Khoảng cách chênh âm giữa hợp đồng tháng 6 và chỉ số cơ sở đang là -2,6 điểm.

Biểu đồ kỹ thuật hợp đồng VN30F2306. Nguồn: SSI Research.

Trên đồ thị kỹ thuật, trong khung 1 giờ, hợp đồng VN30F2306 lùi bước ở ngưỡng 1.070 điểm và đóng cửa dưới vùng hỗ trợ ngắn hạn 1.061 điểm. Chuyên gia SSI Research khuyến nghị mở vị thế Short tại vùng 1.060 – 1.061 điểm, cắt lỗ trên vùng 1.064 điểm và kỳ vọng chốt lãi tại khu vực 1.053 – 1.055 điểm.

Trên thị trường cơ sở, chỉ số VN30 mất -7,54 điểm (-0,7%), kết phiên ở ngưỡng 1.062,1 điểm. Khối lượng giao dịch tăng hơn 20% theo phiên, lên đến 153,7 triệu cổ phiếu. Từ góc nhìn kỹ thuật, chỉ số VN30 đảo chiều giảm điểm sau khi kiểm định không thành công vùng 1.080 điểm. Như vậy, chỉ số VN30 đang trên đà điều chỉnh ngắn hạn với mục tiêu tiếp theo là quanh vùng hỗ trợ 1.052 - 1.054 điểm./.