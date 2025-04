Chứng khoán tuần qua: Thị trường dần cân bằng, VN-Index giằng co trong biên độ hẹp

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán trong nước tuần qua (14/4 – 18/4) trải qua một tuần giao dịch giằng co. Sau nhịp hồi phục, VN-Index đối mặt áp lực điều chỉnh trở lại với sự phân hóa rõ nét giữa các nhóm cổ phiếu. Tâm lý nhà đầu tư dần trở nên thận trọng hơn sau nhịp hồi phục mạnh trước đó khiến thanh khoản thị trường sụt giảm đáng kể.

VN-Index có tuần giảm điểm nhẹ

Sau khi trải qua tuần giao dịch nhiều cung bậc cảm xúc với biên độ 148 điểm, thị trường bắt đầu có động thái cân bằng về mặt tâm lý. Những tác động từ tin tức thuế quan của Tổng thống Trump dịu đi giúp thị trường khởi đầu tuần mới khá tích cực, nhưng áp lực bán lại nhanh chóng xuất hiện trong 2 phiên kế tiếp khiến VN-Index về vùng hỗ trợ tâm lý 1.200 điểm.

Tại vùng này lực cầu có xu hướng gia tăng giúp VN-Index hồi phục khá tốt, song nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như VIC, VHM sụt giảm mạnh trong phiên cuối tuần đã đánh mất một phần lớn những nỗ lực tăng điểm của thị trường chung. Đóng cửa tuần giao dịch 14/4 - 18/4, chỉ số VN-Index đóng cửa ở mức 1.219,12 điểm, giảm 3,34 điểm (-0,27%).

Thị trường giao dịch cân bằng với 11 ngành tăng điểm so với 10 ngành giảm điểm. Tuy nhiên, mức độ biến động lớn của từng ngành cho thấy sự phân hóa rõ rệt sau khi thị trường tìm kiếm trạng thái mới. Phân bón (+5,86%), cảng biển (+4,98%) và bán lẻ (+4,47%) là ba ngành ghi nhận mức tăng tốt nhất. Ở chiều ngược lại, bất động sản khu công nghiệp (-6,07%), công nghệ viễn thông (-4,33%) và thủy sản (-3,67%) là ba nhóm ngành sụt giảm mạnh nhất.

Độ rộng thị trường phục hồi sau giai đoạn giảm giá mạnh, thanh khoản đột biến lịch sử. Các nhóm mã liên quan đến xuất khẩu, FDI như khu công nghiệp, thủy sản, dệt may, cảng, nông nghiệp, dầu khí... đã phục hồi khá tốt trở lại trong những phiên cuối tuần. Tuy nhiên nhiều mã công nghệ, khu công nghiệp, dệt may vẫn giảm khá mạnh so với tuần trước.

Trên sàn Hà Nội, hai chỉ số chính lại có diễn biến trái chiều. Trong đó, chỉ số HNX-Index có tuần giảm -0,25 điểm, kết tuần tại 213,10 điểm, tương ứng mức giảm -0,12% so với tuần trước. Còn chỉ số UPCoM-Index giảm -1,95 điểm để đóng cửa tại 91,3 điểm.

Thanh khoản khớp lệnh bình quân tuần qua gần như đi ngang so với tuần giao dịch trước đó và vượt 39% so với mức bình quân 20 tuần. Lũy kế cả tuần giao dịch, thanh khoản bình quân trên sàn HOSE đạt 903,73 triệu cổ phiếu (-21,5%), tương đương giá trị giao dịch ở mức 22.190.53 tỷ đồng (-13,06%).

Giao dịch khối ngoại là điểm trừ trong tuần qua khi bán ròng đột biến. Tổng cộng sau 5 phiên, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 5.170 tỷ đồng trên toàn thị trường với tâm điểm bán ròng hơn 4.500 tỷ đồng trong phiên thứ Năm. Trên sàn HOSE, khối ngoại tăng mạnh bán ròng với tổng giá trị bán ròng đạt -4.809 tỷ đồng. Trong đó ghi nhận giá trị bán ròng mã cổ phiếu VIC đạt -4.361 tỷ đồng, HCM đạt -372 tỷ đồng và FPT đạt -344 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, khối ngoại tập trung mua ròng các mã cổ phiếu vốn hóa lớn như: HPG +535 tỷ đồng, MWG +378 tỷ đồng và ACB +302 tỷ đồng.

Áp lực chốt lời có xu hướng gia tăng

Các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kiến thiết Việt Nam (CSI) nhận định, VN-Index đóng cửa giảm nhẹ (-0,27%) sau khi tiếp cận mốc 1.245 điểm cho thấy áp lực chốt lời có xu hướng gia tăng và không loại trừ khả năng sẽ tiếp diễn trong các phiên của tuần tới.

Chuyên gia CSI dự báo áp lực chốt lời có thể khiến VN-Index điều chỉnh về vùng hỗ trợ 1.180 điểm rồi mới tiếp tục quay lại xu hướng hồi phục, hướng tới ngưỡng kháng cự mạnh (1.270 – 1.300) điểm – mốc điểm cân bằng trước khi thông tin mức thuế đối ứng 46% mà Mỹ áp lên hàng hóa Việt Nam được công bố. Vì vậy, vị thế mua mới cũng như gia tăng thêm tỷ trọng cổ phiếu cần kiên nhẫn chờ đợi VN-Index test vùng hỗ trợ 1.180 điểm mới kích hoạt.

Chứng khoán tuần qua:Thị trường dần cân bằng, VN-Index giằng co trong biên độ hẹp. Ảnh: T.L

Còn các chuyên gia phân tích của Công ty chứng khoán SHS cho rằng, xu hướng ngắn hạn VN-Index vẫn suy giảm dưới vùng kháng cự 1.250 điểm - 1.270 điểm. VN-Index đang nỗ lực phục hồi, tạo vùng cân bằng quanh vùng giá 1.200 điểm. Đây là vùng hỗ trợ tâm lý mạnh, vùng giá trung bình trong 5 năm qua, cũng như vùng giá cao nhất năm 2018, thấp nhất tháng 11/2024.

Thị trường đang dần cân bằng trở lại sau giai đoạn chịu áp lực bán mạnh. Những thông tin kết quả kinh doanh quí I/2025 đã và sẽ tiếp tục công bố đang hỗ trợ tích cực hơn đến tâm lý của nhà đầu tư. Bên cạnh kỳ vọng sẽ có thông tin về đàm phán giữa Mỹ và Trung Quốc cũng hỗ trợ tâm lý thị trường.

“Trong ngắn hạn, tính trên toàn thị trường hơn 1.600 mã thì mức P/E hiện tại là khoảng 12,4, mức P/B khoảng 1,55. Rất nhiều mã, nhóm mã sau giai đoạn bán mạnh có mức P/B khá thấp. Chúng tôi cho rằng, nhiều mã vẫn tương đối hấp dẫn so với yếu tố nội tại của doanh nghiệp và triển vọng tăng trưởng dài hạn, phù hợp các vị thế tỉ trọng thấp tích lũy, hoặc xem xét mua lướt ngắn hạn hạ giá vốn đầu tư. Vẫn ưu tiên quản trị rủi ro trong bối cảnh mới hiện nay đối với các trường hợp tỷ trọng cao, chưa kịp thời cơ cấu danh mục khi thị trường giảm mạnh. Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế”, chuyên gia SHS nhận định./.