Cơ hội hợp tác đầu tư giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Hồng Kông (Trung Quốc)

(TBTCO) - Các đơn vị xúc tiến thương mại Hồng Kông tại Việt Nam đang sẵn sàng kết nối để các hiệp hội và doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh nói riêng và doanh nghiệp Việt Nam nói chung tìm kiếm cơ hội, mở rộng hợp tác đầu tư vào đặc khu hành chính Hồng Kông.

Các cơ quan xúc tiến đầu tư Hồng Kông cam kết tăng cường kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp Việt tham gia các chương trình xúc tiến đầu tư vào Hồng Kông trong thời gian tới. Ảnh: CTV

Tại diễn đàn xúc tiến đầu tư giữa doanh nghiệp Việt Nam và Hồng Kông vừa diễn ra tại TP.Hồ Chí Minh, ông Trần Ngọc Liêm - Giám đốc VCCI tại TP. Hồ Chí Minh cho biết, Hồng Kông hiện là thị trường xuất nhập khẩu lớn thứ bảy của Việt Nam, trong khi Việt Nam luôn xuất siêu hàng hóa sang Hồng Kông. Năm 2020, sau một năm tận dụng các cơ hội từ Hiệp định thương mại tự do ASEAN-Hồng Kông, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Hồng Kông đạt 11,5 tỷ USD tăng 36,4% so với năm 2020. Năm 2021, dù ảnh hưởng đại dịch Covid-19, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa 2 bên vẫn tiếp tục tăng 18%, trong đó Việt Nam xuất siêu sang Hồng Kông 10,4 tỷ USD, tăng 11% so với năm 2020.

Hồng Kông hiện có trên 2.000 dự án tại Việt Nam với tổng số vốn đầu tư trên 28,6 tỷ USD, đứng thứ 5/139 quốc gia và vùng lãnh thổ có vốn đầu tư vào Việt Nam. Tuy nhiên, đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam vào Hồng Kông còn rất khiêm tốn, chỉ có 26 dự án với tổng số vốn đầu tư 48,5 triệu USD.

Ông Melvin Lee - Trưởng ban Xúc tiến Đầu tư, Cục xúc tiến đầu tư Hồng Kông cho biết, hoạt động giao thương của Việt Nam gắn bó chặt chẽ với Khu vực Vịnh Lớn, gồm 2 đặc khu hành chính Hồng Kông, Ma Cao và 9 thành phố của tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, một thị trường rộng lớn với 86 triệu người. Trong đó, Hồng Kông là trung tâm tài chính, giao thông, thương mại và hàng không quốc tế của khu vực Vịnh Lớn, cũng như toàn thế giới, là cổng kết nối quan trọng giúp các doanh nghiệp Việt Nam thâm nhập, tận dụng các cơ hội để đầu tư kinh doanh tại khu vực Vịnh Lớn cũng như thị trường Trung Quốc.

Theo bà Võ Thị Phương Lan - Phó Chủ tịch Hiệp hội Logistics TP. Hồ Chí Minh, việc xuất nhập khẩu hàng hoá từ Việt Nam đi các thị trường Mỹ, châu Âu và Trung Quốc qua cửa ngõ Hồng Kông đều có lợi thế về chi phí logistics. Hồng Kông đã kết nối đường bộ trực tiếp đến Macao và Quảng Đông, do vậy, với các hàng nông-thuỷ sản từ Việt Nam cần vận chuyển nhanh vào Trung Quốc thì trung chuyển qua Hồng Kông rất thuận lợi. Ngoài ra, dịch vụ hải quan cùng với hệ thống hạ tầng cảng cũng là một lợi thế cạnh tranh của đặc khu hành chính này.

Các hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam hiện cũng đang rất quan tâm tìm hiểu những vấn đề về thủ tục đầu tư, lĩnh vực ưu tiên và các chính sách ưu đãi của Hồng Kông dành cho nhà đầu tư, doanh nghiệp Việt Nam. Trong đó, nhiều doanh nghiệp quan tâm đến ưu đãi thuế suất, chính sách hỗ trợ các startup Việt, kết nối mở rộng suất bay vận tải hàng hoá từ Việt Nam, chính sách nhập cảnh dành cho nhà đầu tư và thân nhân…