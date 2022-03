(TBTCO) - Đến hết tháng 2/2022, thu ngân sách do toàn ngành Thuế thực hiện ước đạt 276.664 tỷ đồng, bằng 23,5% so với dự toán pháp lệnh, bằng 107,7% so với cùng kỳ năm 2021. Có được kết quả trên, ngoài sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, người nộp thuế, còn do chính sách giảm thuế đã giúp doanh nghiệp có thêm nguồn lực để đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, qua đó tăng thu ngân sách nhà nước.