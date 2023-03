Công an tỉnh Long An tìm bị hại mua đất tại Dự án Đất Xanh Long An

(TBTCO) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An đã có thông báo đến các bị hại của vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại dự án Đất Xanh Long An khẩn trương liên hệ, cung cấp hồ sơ, tài liệu để được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trước đó nhiều người mua tại Dự án Đất Xanh Long An tìm đến cơ quan chức năng để tố giác tội phạm

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Long An cho biết, đang thụ lý, điều tra vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại dự án Chỉnh trang khu dân cư Đất Xanh - Mỹ Hạnh Nam.

Dự án Chỉnh trang khu dân cư Đất Xanh - Mỹ Hạnh Nam còn có tên gọi khác là dự án Đất Xanh Long An do Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bất động sản Đất Xanh (Công ty Đất Xanh Long An) làm chủ đầu tư.

Qua điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An xác định, quá trình thực hiện dự án Đất Xanh Long An, Công ty Đất Xanh Long An có hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản (là tiền mua đất) của người mua đất thông qua việc rao bán và ký kết các hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các lô đất trong dự án Đất Xanh Long An.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An xác định những người ký hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất với Công ty Đất Xanh Long An để mua các lô đất trong dự án Đất Xanh Long An là bị hại trong vụ án hình sự nêu trên.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An thông báo đến các bị hại của vụ án (là những người bị hại chưa trình báo) biết và khẩn trương liên hệ, cung cấp hồ sơ, tài liệu cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An, địa chỉ: Số 46 - 48, đường Võ Văn Tần, Phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An, số điện thoại: 02723.989.200 trước ngày 20/4/2023 để được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Quá thời hạn nêu trên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An tiến hành giải quyết vụ án theo luật định.

Trước đó, ngày 28/6/2022, đơn vị này đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự số 07/QĐ – VPCQCSĐT đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại dự án Chỉnh trang khu dân cư Đất Xanh - Mỹ Hạnh Nam.

Đến ngày 29/6/2022, CQCSĐT Công an tỉnh Long An ra các quyết định khởi tố bị can số 40, 41, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Cẩm Hồng, Nguyễn Phú Thuận.

Hai bị can trên là vợ chồng, liên quan đến nhóm lãnh đạo Công ty Đất Xanh Long An. Lúc bị bắt Thuận, Hồng đang lẩn trốn tại tổ 18, phường 4, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.