Công ty CP Xây dựng 1369 khắc phục cổ phiếu vào diện cảnh báo định kỳ hàng quý ra sao?

Về tình hình kinh doanh của C69, doanh thu quý I/2024 của công ty đạt 191,6 tỷ đồng, giảm 81,82% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế là 1,5 tỷ đồng, tăng 811,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Lý giải về chênh lệch lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ, C69 cho biết, lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính công ty mẹ và công ty con đều tăng. Bên cạnh đó, tình hình hoạt động kinh doanh của các công ty liên kết trong lĩnh vực sản xuất có hiệu quả hơn do tiết kiệm chi phí sản xuất bằng việc thực hiện các biện pháp công nghệ hóa vào dây chuyền sản xuất.