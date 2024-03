Công ty Đầu tư phát triển thương mại Viễn Đông giải trình số liệu “nhảy múa” trên báo cáo tài chính

(TBTCO) - Công ty cổ phần Đầu tư phát triển thương mại Viễn Đông đã có giải trình về chênh lệch số liệu trước và sau kiểm toán năm 2023. Ngoài ra, biến động kết quả kinh doanh tại báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ cũng được doanh nghiệp lý giải nguyên nhân.

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển thương mại Viễn Đông (mã ck: VID) vừa có văn bản công bố thông tin bất thường gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Ảnh minh họa.

Tại văn bản, VID giải trình một số vấn đề liên quan tại báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN).

Cụ thể, về chênh lệch số liệu trước và sau kiểm toán năm 2023, VID ghi nhận lợi nhuận sau thuế trước kiểm toán là 34 tỷ đồng và sau kiểm toán là 38 tỷ đồng.

Theo giải trình, nguyên nhân chênh lệch số liệu chủ yếu là do tại thời điểm công bố báo cáo tài chính quý IV/2023, công ty chưa tập hợp đầy đủ dữ liệu chính thức từ các công ty liên doanh, liên kết có liên quan để ghi nhận một số nghiệp vụ về việc đánh giá lại các khoản đầu tư tài chính.

Sau khi nhận được báo cáo tài chính kiểm toán từ các công ty liên doanh, liên kết cung cấp, tổ chức kiểm toán công ty AASCN đã soát xét và đánh giá lại giá trị hợp lý đối với các khoản đầu tư tài chính cho phù hợp với chuẩn mực kế toán hiện hành, làm cho phần doanh thu tài chính lãi lỗ trong công ty liên kết, liên doanh tăng tương đương với số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Còn về biến động kết quả kinh doanh, tại báo cáo tài chính hợp nhất, lợi nhuận sau thuế của VID giảm 22%, xuống mức 38 tỷ đồng. Nguyên nhân được VID đưa ra chủ yếu là do ảnh hưởng chung của nền kinh tế thị trường, tình hình hoạt động kinh doanh thương mại của công ty con năm 2023 khiến lợi nhuận sau thuế năm 2023 giảm so với năm 2022. Trong đó, nguyên nhân trực tiếp từ sự biến động tỷ giá trên thị trường ngoại hối, tín dụng, lãi suất bất ổn định dẫn đến giá vốn hàng bán tăng làm cho lợi nhuận gộp giảm so với cùng kỳ.

Ngược lại, tại báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ, lợi nhuận sau thuế của VID tăng 20%, lên mức 12 tỷ đồng. Nguyên nhân là do trong năm 2023 tình hình hoạt động của các công ty liên doanh, liên kết có hiệu quả nên tỷ lệ chia cổ tức tăng. Điều này đã làm cho khoản thu nhập đầu tư tài chính của công ty tăng tương đương 11% so với năm 2022. Đây là nguyên nhân làm cho lợi nhuận sau thuế năm 2023 của công ty mẹ đạt 125% so với cùng kỳ.