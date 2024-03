Becamex IJC lý giải lợi nhuận sau thuế giảm 116 tỷ đồng

(TBTCO) - Trong năm 2023, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Becamex IJC tại báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất đồng loạt giảm, lần lượt 122 tỷ đồng và 116 tỷ đồng so với năm 2022.

Công ty CP Phát triển hạ tầng kỹ thuật (Becamex IJC, mã ck: IJC) vừa có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh giải trình về việc thay đổi số liệu lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 so với báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.

Ảnh minh họa.

Cụ thể, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Becamex IJC tại báo cáo tài chính công ty mẹ ghi nhận 372 tỷ đồng, giảm 122 tỷ đồng so với năm 2022.

Theo giải trình, nguyên nhân là do tổng doanh thu giảm 28% (chủ yếu do doanh thu hoạt động kinh doanh bất động sản giảm 39%), tổng các khoản chi phí giảm 29% so với năm trước dẫn đến lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp giảm 25%.

Về lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại báo cáo tài chính hợp nhất ghi nhận 395 tỷ đồng, giảm 116 tỷ đồng so với năm 2022. Nguyên nhân được đưa ra là do tổng doanh thu giảm 24% (chủ yếu do doanh thu hoạt động kinh doanh bất động sản giảm), tổng các khoản chi phí giảm 24% so với năm trước, dẫn đến lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp giảm 23%.