Cục Hải quan Bắc Ninh luôn lắng nghe, đồng hành cùng doanh nghiệp

(TBTCO) - Trong nửa đầu năm 2024, Cục Hải quan Bắc Ninh đã triển khai đồng bộ các hoạt động hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo điều kiện thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu phát triển. Nhờ đó, đơn vị luôn được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao, số thu ngân sách tăng trưởng so với cùng kỳ.

Cán bộ Chi cục Hải quan quản lý các khu công nghiệp Yên Phong hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục xuất khẩu hàng hoá. Ảnh: CTV

Gỡ khó nhanh, kịp thời

Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh cho biết, 6 tháng đầu năm 2024, đơn vị đã tập trung đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) hàng hóa của các doanh nghiệp (DN). Quán triệt chỉ đạo của Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh thực hiện thủ tục hải quan nhanh chóng, chính xác, giảm thời gian thông quan hàng hóa, giảm chi phí cho DN khi tham gia hoạt động XNK. Đơn vị đặc biệt ưu tiên phát triển đối tác hải quan - DN, tập trung vào các DN có hoạt động đầu tư lớn trên địa bàn quản lý.

Ngay trong tháng 2 và tháng 3/2024, lãnh đạo Cục Hải quan Bắc Ninh đã có các cuộc làm việc với 6 DN, tập đoàn lớn trên địa bàn 3 tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang và Thái Nguyên là: Tập đoàn Trina Solar, Công ty TNHH Goertek Vina, Công ty TNHH Goertek Technologi, Công ty TNHH Amkor Technology Việt Nam, Công ty TNHH Canon Việt Nam, Công ty TNHH Hana Micron Vina để nắm bắt thông tin, tháo gỡ vướng mắc, tạo thuận lợi cho DN trong hoạt động xuất nhập khẩu, góp phần thúc đẩy thu hút đầu tư.

Đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp “Thời gian tới, Cục Hải quan Bắc Ninh tiếp tục phát triển quan hệ đối tác hải quan - doanh nghiệp (DN) và Chương trình thí điểm hỗ trợ DN tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan để chủ động nắm bắt thông tin, tuyên truyền, hỗ trợ cộng đồng DN tìm hiểu và thực hiện đúng các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu, giúp các DN từng bước nâng cao mức độ tuân thủ, giảm thiểu tỷ lệ tờ khai phải kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa”. Ông Trần Đức Hùng - Cục trưởng Cục Hải quan Bắc Ninh

Đây là các DN FDI có quy mô toàn cầu hoạt động trong lĩnh vực công nghệ cao như: công nghiệp bán dẫn, linh kiện và sản phẩm điện tử, hệ thống pin năng lượng mặt trời… Vì vậy, việc tiếp xúc, gặp gỡ để nắm bắt, trao đổi thông tin giữa cơ quan hải quan và DN không chỉ giúp tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi trong hoạt động XNK, mà còn góp phần thúc đẩy thu hút đầu tư từ các DN lớn trên thế giới đến Việt Nam.

Lãnh đạo các DN lớn của nước ngoài cũng đánh giá cao về tinh thần, thái độ phục vụ chuyên nghiệp của cán bộ, công chức Cục Hải quan Bắc Ninh. Đặc biệt, các DN mới đến đầu tư ở Việt Nam như Amkor, Trina Solar đều khẳng định, nhờ sự hỗ trợ tận tình của cán bộ, công chức hải quan, DN đã rút ngắn thời gian thông quan, đẩy nhanh quá trình xây dựng nhà xưởng, nhập khẩu máy móc, thiết bị để sớm đi vào vận hành nhà máy.

Theo lãnh đạo Công ty TNHH Amkor Technology Việt Nam, quá trình triển khai dự án, DN nhận được sự hỗ trợ, hợp tác hiệu quả từ Cục Hải quan Bắc Ninh. Nếu không có sự hợp tác, hỗ trợ đó, công ty không thể sớm hoàn thành được nhà máy quy mô, hiện đại như hiện nay.

Lãnh đạo Công ty TNHH Hana Micron Vina (DN FDI hàng đầu của Hàn Quốc về lĩnh vực bán dẫn) cũng bày tỏ, việc giải quyết thủ tục hải quan cho máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu… nhập khẩu được Chi cục Hải quan quản lý các khu công nghiệp Bắc Giang (Cục Hải quan Bắc Ninh) thực hiện nhanh chóng, thuận lợi. Trường hợp có vướng mắc phát sinh đã được công chức hải quan hướng dẫn tận tình, kịp thời.

Phấn đấu thu đạt 11.200 tỷ đồng

Đề cập đến tiến độ thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách, đại diện Cục Hải quan Bắc Ninh cho hay, đơn vị thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về hải quan trên địa bàn 3 tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang và Thái Nguyên, với khoảng 6.500 DN nằm trên 31 khu công nghiệp có tổng diện tích khoảng hơn 12.000 ha.

Với số DN lớn như vậy, 6 tháng đầu năm đơn vị đã nỗ lực làm thủ tục thông thoáng cho hoạt động xuất nhập khẩu với tổng kim ngạch ước đạt 76,99 tỷ USD, tăng 0,7% so với cùng kỳ năm 2023 (72,70 tỷ USD). Ước thu ngân sách đến 30/6/2024 đạt 5.888 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2023 (5.215,21 tỷ đồng), bằng 53% so với chỉ tiêu pháp lệnh được giao năm 2024 (11.200 tỷ đồng).

Đối với công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, đơn vị đã phát hiện, xử lý hơn 140 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách hơn 11,1 tỷ đồng. Qua đó, vừa đảm bảo chống thất thu ngân sách, vừa nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật hải quan của DN.

Theo Cục Hải quan Bắc Ninh, đạt được kết quả nêu trên là do ngay từ đầu năm 2024, đơn vị đã chủ động xây dựng chương trình công tác trọng tâm của năm, lập kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện ngay từ đầu năm đảm bảo đúng tiến độ đã đề ra. Trong đó, tập trung triển khai, tổ chức thực hiện công tác chuyên môn nghiệp vụ về giám sát quản lý, quản lý thuế, quản lý rủi ro...

Về nhiệm vụ trong 6 tháng còn lại của năm 2024, Cục Hải quan Bắc Ninh cho biết thêm, đơn vị tập trung vào việc triển khai đồng bộ các giải pháp phấn đấu cuối năm hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách là 11.200 tỷ đồng.

Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, lãnh đạo Cục Hải quan Bắc Ninh cho biết, tiếp tục quán triệt các chỉ đạo của Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan, thực hiện thủ tục hải quan nhanh chóng, chính xác, giảm thời gian thông quan hàng hóa, giảm chi phí cho DN khi tham gia hoạt động XNK trên địa bàn quản lý. Triển khai đồng bộ các giải pháp về cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển quan hệ đối tác hải quan - DN..., giảm thời gian thông quan hàng hóa, nâng cao khả năng cạnh tranh của DN, trong đó có DN FDI.