(TBTCO) - Cục Hải quan Long An luôn tích cực cải cách thủ tục hành chính, đảm bảo hoạt động thông quan hàng hóa, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Nhờ đó, 6 tháng đầu năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn thách thức, thu ngân sách đạt hơn 51% chỉ tiêu được Bộ Tài chính giao.

Thông quan điện tử tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Ông Nguyễn Ngọc Huân - Cục trưởng Cục Hải quan Long An cho biết, 6 tháng đầu năm 2022 hoạt động của đơn vị có nhiều thuận lợi, đó là luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát, kịp thời từ Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan và UBND địa bàn 3 tỉnh Long An, Tiền Giang, Bến Tre, cũng như sự phối hợp của các sở, ban, ngành có liên quan trong công tác thu nộp ngân sách nhà nước, chống thất thu thuế và thu hồi, xử lý nợ đọng.

Tình hình dịch bệnh Covid-19 trong 6 tháng đầu năm 2022 được kiểm soát tốt, nên doanh nghiệp đã phục hồi sản xuất, kinh doanh; hoạt động XNK cũng trở nên ổn định, nhu cầu tiêu dùng, sản xuất, nguồn cung nguyên liệu và thị trường tiêu thụ có xu hướng tăng. Các chính sách sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ thực hiện giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) một số mặt hàng đã tạo điều kiện thuận lợi, góp phần thúc đẩy phục hồi sản xuất kinh doanh.

Các doanh nghiệp tại địa bàn đã phục hồi sản xuất kinh doanh sau dịch.

Về chủ quan, tập thể công chức Cục Hải quan Long An luôn nhận thức tốt về nhiệm vụ được giao, nỗ lực phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp (DN) trong hoạt động xuất nhập khẩu (XNK), góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, trong đó có nhiệm vụ thu ngân sách hàng năm.

Bên cạnh đó, Cục Hải quan Long An đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa thủ tục hải quan điện tử đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ, hợp tác chặt chẽ từ phía cộng đồng DN. Đơn vị áp dụng thông quan điện tử, áp dụng biện pháp quản lý rủi ro, thực hiện dịch vụ công trực tuyến, quản lý cảng biển tự động, một cửa quốc gia, đã tạo thuận lợi và thông quan nhanh chóng hàng hóa XNK cho DN.

Với sự chủ động và nỗ lực nêu trên, 6 tháng đầu năm, đơn vị đã làm thủ tục xuất nhập khẩu cho 1.727 DN, đạt kim ngạch 10,57 tỷ USD, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 6,28 tỷ USD, tăng 11% so với cùng kỳ. Số thu ngân sách đạt 2.415 tỷ đồng, đạt 51,39% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao.

Thách thức còn phía trước

Mặc dù đạt được kết quả đáng ghi nhận trong 6 tháng đầu năm, nhưng lãnh đạo Cục Hải quan Long An cho biết, đơn vị cũng đang gặp không ít thách thức trong việc thực hiện hoàn thành nhiệm vụ năm 2022, đặc biệt là chỉ tiêu thu ngân sách.

"Số thu ngân sách của đơn vị mặc dù đạt hơn 51% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao nhưng so với cùng kỳ giảm đến 14%. Trong khi đó hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa có thuế trong thời gian tới có dấu hiệu giảm sút" - ông Huân nói.

Giải thích về hoạt động XNK sụt giảm, lãnh đạo Cục Hải quan Long An cho biết, các dự án điện gió, điện mặt trời đã hoàn thành nhập khẩu máy móc thiết bị và đi vào hoạt động; các dự án sản xuất khác trên địa bàn nhập khẩu chủ yếu là phụ tùng thay thế, nên số thu không đáng kể. Trong khi đó, nguồn thu nộp ngân sách chủ yếu phát sinh từ hàng hóa nhập khẩu, nhưng kim ngạch mặt hàng chủ lực nhập khẩu có thuế giảm mạnh trong kỳ, cụ thể như sắt thép, kim loại màu, máy móc thiết bị… do ảnh hưởng cung - cầu thị trường, giá dầu thế giới.

Tăng thu hơn 8,4 tỷ đồng từ xử lý vi phạm Trong 6 tháng đầu năm 2022, Cục Hải quan Long An đã thực hiện 17 cuộc kiểm tra sau thông quan, thu ngân sách hơn 8,5 tỷ đồng (tăng 39,76% so cùng kỳ năm 2021), bao gồm số tiền ấn định thuế là hơn 4,4 tỷ đồng; xử phạt vi phạm hành chính 3,4 tỷ đồng; tiền phạt chậm nộp là hơn 566 triệu đồng. Đáng chú ý là trong tổng thu hơn 8,5 tỷ đồng, số thu hồi nợ thuế của Công ty Hiếu Vân năm 2021 chuyển sang là hơn 3,3 tỷ đồng.

Cũng theo lãnh đạo Cục Hải quan Long An, khó khăn về nguồn thu trước mắt hiện nay là trên địa bàn chưa phát sinh dự án có vốn đầu tư lớn được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, một số dự án được cấp phép, nhưng vốn đầu tư nhỏ, đang trong giai đoạn triển khai chưa phát sinh nhập khẩu máy móc thiết bị, nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất. Trong khi đó các dự án cũ đã đi vào hoạt động, nhập khẩu xong máy móc thiết bị, nên nguồn thu từ hoạt động này giảm nhiều trong năm 2022.

Thêm vào đó, việc triển khai thu phí hạ tầng, dịch vụ công cộng khu vực cảng biển trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh bắt đầu từ 0h ngày 1/4/2022 theo Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND ngày 9/12/2020. Theo đó, DN mở tờ khai ở TP. Hồ Chí Minh sẽ nộp phí bằng một nửa so với việc DN mở tở khai ở tỉnh khác. Do đó, những DN đóng góp nguồn thu lớn và ổn định trong thời gian qua hiện tại không còn làm thủ tục hải quan tại Cục Hải quan tỉnh Long An. Dẫn đến, nguồn thu từ những DN này giảm mạnh. Qua thống kê tình hình XNK của một số DN có nguồn thu lớn và ổn định thì 21 DN có tổng nguồn thu trung bình 65,28 tỷ đồng/tháng trong quý II/2022, nhưng không còn phát sinh thuế phải nộp từ quý II/2022, nguyên nhân do DN quyết định mở tờ khai ở TP. Hồ Chí Minh.

Để đảm bảo thu đạt chỉ tiêu được giao năm 2022, lãnh đạo Cục Hải quan Long An cho biết, sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp thu ngân sách gắn với tạo thuận lợi hơn nữa cho hoạt động XNK, kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh, đẩy mạnh hoạt động đối thoại DN. Tin tưởng rằng với sự đồng lòng của toàn đơn vị cùng với hoạt động của DN phục hồi rõ nét sau dịch Covid-19, Cục Hải quan Long An hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trong đó có nhiệm vụ thu ngân sách.