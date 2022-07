Cục Thuế Hà Nội phải phấn đấu thu vượt dự toán năm 2022

(TBTCO) - Đánh giá về công tác thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2022 của Cục Thuế Hà Nội, ông Cao Anh Tuấn - Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho rằng, mặc dù thu ngân sách tăng khá, nhưng cục thuế không được chủ quan, cần tiếp tục rà soát, quản lý chặt chẽ nguồn thu trên địa bàn, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước (NSNN) ở mức cao nhất.

Công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế chuyển biến tích cực

Báo cáo tại Hội nghị sơ kết công tác thuế 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ, giải pháp công tác thuế 6 tháng cuối năm 2022 chiều 4/7, Cục Thuế Hà Nội cho biết, tổng thu ngân sách trên địa do cơ quan thuế thực hiện được 167.679 tỷ đồng, đạt 59,5% dự toán pháp lệnh, tăng 24,9% (so với cùng kỳ năm 2021).

Để có được kết quả trên, Cục Thuế Hà Nội cho biết, cơ quan thuế đã làm tốt công tác tuyên truyền hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế, đáp ứng xu hướng chuyển đổi số của Chính phủ và nhu cầu tiếp cận thông tin theo phương thức điện tử của người nộp thuế. Đặc biệt, cục thuế tuyên truyền mạnh mẽ các chính sách miễn, giảm, gia hạn, giúp doanh nghiệp nhanh chóng phục hồi sản xuất kinh doanh.

Ông Cao Anh Tuấn - Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Mai Lan.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Huyền - Trưởng phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế, công tác hỗ trợ người nộp thuế được Cục Thuế TP. Hà Nội chuyển đổi ngày càng mạnh mẽ, tích cực về cách thức thực hiện, chuyển từ hỗ trợ trực tiếp tại cơ quan thuế sang hỗ trợ trực tuyến.

“Cùng với việc tổ chức thành công của 2 hội nghị trực tuyến năm 2021, ngày 16/3/2022, chúng tôi tiếp tục tổ chức thành công Hội nghị trực tuyến hướng dẫn, hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện quyết toán thuế năm 2021” - bà Huyền nói.

Cũng theo bà Huyền, tại hội nghị trực tuyến hỗ trợ quyết toán thuế, cục thuế đã tiếp nhận và giải đáp 207 vướng mắc của người nộp thuế, qua đó góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình “tăng cường hỗ trợ người thuế thực hiện quyết toán thuế năm 2021”, giảm thiểu việc thực hiện thủ tục hành chính trực tiếp tại cơ quan thuế.

Báo cáo cho thấy, 6 tháng đầu năm 2022, Cục Thuế Hà Nội đã hoàn thành 6.500 cuộc thanh tra, kiểm tra. Tổng số xử lý qua thanh kiểm tra thực hiện 3.211 tỷ đồng, trong đó tổng số truy thu, truy hoàn và phạt là 1.222 tỷ đồng; giảm thuế GTGT được khấu trừ 140 tỷ đồng; giảm lỗ 1.847 tỷ đồng.

Một kết quả nổi bật khác, cục thuế đã triển khai có hiệu quả các nhóm giải pháp quản lý thuế, chống thất thu thuế, không để xảy ra tình trạng doanh nghiệp lợi dụng chính sách hỗ trợ về thuế. Cục thuế đã tăng cường triển khai các giải pháp quản lý thuế nhằm mở rộng, chống xói mòn cơ sở thuế và chuyển lợi nhuận.

Cơ quan thuế thường xuyên theo dõi, bám sát kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, người nộp thuế trên địa bàn để quản lý chặt chẽ nguồn thu; đồng thời đẩy mạnh công tác hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn để doanh nghiệp, người nộp thuế duy trì, ổn định, mở rộng và phát triển sản xuất kinh doanh, nuôi dưỡng và tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách.

Phấn đấu thu vượt dự toán

Theo đánh giá của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn, tiến độ thu 6 tháng đầu năm của Cục Thuế Hà Nội đạt kết quả tích cực. Mặc dù vậy, tính trong phạm vi cả nước, tiến độ thu của Cục Thuế Hà Nội chỉ đứng vị trí 41/63 địa phương và đứng thứ 12/18 địa phương có điều tiết về ngân sách trung ương.

Mặt khác, tiến độ thu 6 tháng đạt khá còn là do phát sinh một số khoản thu đột biến và dư địa thu từ năm 2021 của một số lĩnh vực (chứng khoán, ngân hàng, bất động sản) mang lại.

Do đó, lãnh đạo Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế Hà Nội không được chủ quan, cần tiếp tục rà soát, quản lý chặt chẽ nguồn thu trên địa bàn; phát hiện những lĩnh vực thu, nguồn thu, nhóm ngành thu còn tiềm năng, rủi ro, tham mưu cho các cấp chính quyền địa phương trong công tác chỉ đạo thu; đảm bảo 6 tháng cuối năm thu tối thiểu khoảng 125.700 tỷ đồng, phấn đấu tổng thu do cơ quan thuế quản lý trên địa bàn năm 2022 đạt khoảng 293.400 tỷ, bằng 104,1% dự toán pháp lệnh, tăng 2,1% so với năm 2021.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn trao tặng Cờ thi đua và Bằng khen của Bộ Tài chính cho Cục Thuế TP. Hà Nội. Ảnh: Mai Lan.

Trong đó, tiền sử dụng đất 6 tháng cuối năm phải thu tối thiểu khoảng 13.100 tỷ đồng, để đảm bảo hoàn thành dự toán thu tiền sử dụng đất năm 2022 đã được giao (20.000 tỷ); số thu thuế, phí nội địa 6 tháng cuối năm phải thu tối thiểu khoảng 92.500 tỷ (bằng 88% so với 2021). Theo đó, mức thu thuế, phí nội địa cả năm 2022 đạt khoảng 217.700 tỷ, bằng 105% dự toán, tăng 2,8% so với năm 2021.

Lãnh đạo Tổng cục Thuế cho biết, Cục Thuế Hà Nội phải tập trung quản lý thu đối với các doanh nghiệp có số nộp ngân sách lớn trên địa bàn. Vì hiện nay, trong 125 doanh nghiệp do Cục Thuế doanh nghiệp lớn (Tổng cục Thuế) quản lý, có 63 doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội, với số thu 6 tháng đầu năm chiếm tỷ trọng gần 40% số thu 6 tháng của Hà Nội.

Do đó, Cục Thuế Hà Nội và Cục Thuế doanh nghiệp lớn cần phải phối hợp chặt chẽ trong tổ chức thu, xây dựng phương án điều hành thu trên địa bàn phù hợp, đảm bảo mục tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt dự toán được giao.