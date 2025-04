Dai-ichi Life Việt Nam ra mắt sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp An Lộc Tích Lũy Thịnh Vượng

(TBTCO) - Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt Nam (Dai-ichi Life Việt Nam) vừa ra mắt sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp "An Lộc Tích Lũy Thịnh Vượng" – một giải pháp bảo vệ tài chính và tích lũy an toàn trong dài hạn, với thiết kế đơn giản, dễ tiếp cận, nhằm giúp khách hàng chủ động lập kế hoạch tài chính và tạo dựng tương lai vững vàng cho bản thân và gia đình.

Dai-ichi Life Việt Nam vừa ra mắt sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp "An Lộc Tích Lũy Thịnh Vượng".

Tùy theo độ tuổi tham gia (từ 30 ngày tuổi đến 60 tuổi) và lựa chọn linh hoạt về thời gian bảo vệ trong 10, 15, 20 hoặc 25 năm với thời hạn đóng phí tương ứng với thời gian bảo vệ, khách hàng có thể được bảo vệ đến 75 tuổi.

Với mức phí bảo hiểm hợp lý, "An Lộc Tích Lũy Thịnh Vượng" không chỉ đảm bảo quyền lợi bảo vệ trước những rủi ro không mong muốn trong cuộc sống mà còn kết hợp tích lũy tài chính an toàn. Cụ thể, khi tham gia sản phẩm, Dai-ichi Life Việt Nam sẽ chi trả giá trị lớn hơn giữa 100% số tiền bảo hiểm hoặc tổng phí bảo hiểm đã đóng nếu khách hàng không may gặp rủi ro thương tật toàn bộ và vĩnh viễn trước tuổi 71 hoặc tử vong, giúp duy trì chất lượng cuộc sống cho khách hàng và gia đình sau biến cố. Bên cạnh quyền lợi bảo vệ, sản phẩm còn giúp khách hàng gia tăng tài sản cho các mục tiêu tài chính tương lai nhờ quyền lợi đáo hạn hấp dẫn lên đến 115% tổng phí bảo hiểm đã đóng của sản phẩm này.

Một ưu điểm nổi bật khác của "An Lộc Tích Lũy Thịnh Vượng" là sản phẩm mang tính cá nhân hóa để khách hàng có thể tùy chọn kết hợp thêm các sản phẩm bảo hiểm bán kèm của Dai-ichi Life Việt Nam khi xây dựng kế hoạch tài chính theo nhu cầu, như: hỗ trợ viện phí, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ điều trị bệnh hiểm nghèo, tai nạn…, giúp gia tăng quyền lợi bảo vệ, đặc biệt trong bối cảnh rủi ro sức khỏe và chi phí y tế không ngừng gia tăng.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhã - Phó Tổng Giám đốc Tài chính, Dai-ichi Life Việt Nam, chia sẻ: “Sản phẩm "An Lộc Tích Lũy Thịnh Vượng" là minh chứng cho nỗ lực không ngừng của Dai-ichi Life Việt Nam nhằm mang đến cho khách hàng những giải pháp bảo hiểm với quyền lợi tối ưu và thiết thực, đồng thời thể hiện tinh thần tiên phong đổi mới, sáng tạo và cam kết đặt lợi ích khách hàng lên hàng đầu. Trong hành trình lập kế hoạch tài chính cho cá nhân và gia đình, sản phẩm với thiết kế đơn giản và cách tiếp cận dễ hiểu, không chỉ đóng vai trò như một công cụ bảo vệ và gia tăng tích lũy thông minh, mà còn giúp khách hàng – đặc biệt là người trẻ – hình thành thói quen tích lũy mang tính kỷ luật để xây dựng nền tảng tài chính vững chắc, hướng đến một tương lai an tâm, thịnh vượng dài lâu và bền vững”.

Bảo hiểm "An Lộc Tích Lũy Thịnh Vượng" được phân phối rộng rãi qua Kênh đại lý truyền thống và các đối tác uy tín thuộc Kênh phân phối mở rộng của Dai-ichi Life Việt Nam, gồm: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPB), Ngân hàng Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank), Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB), Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank) và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (VietNam Post).

Trước những biến động và thử thách của nền kinh tế nói chung và ngành bảo hiểm nhân thọ trong nước nói riêng, Dai-ichi Life Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế trên thị trường với những kết quả kinh doanh khả quan. Tổng doanh thu phí bảo hiểm năm 2024 của Dai-ichi Life Việt Nam đạt hơn 19.200 tỷ đồng, thị phần đạt 13%; doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới quy năm trên 3.600 tỷ đồng, dẫn đầu khối doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Bên cạnh đó, lợi nhuận sau thuế của công ty đạt hơn 2.100 tỷ đồng, đóng góp gần 1.000 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước.

Riêng trong năm 2024, Dai-ichi Life Việt Nam đã chi trả quyền lợi bảo hiểm cho hơn 370.000 trường hợp với tổng số tiền gần 4.800 tỷ đồng. Lũy kế qua 17 năm hoạt động kinh doanh, công ty đã chi trả quyền lợi cho hơn 2 triệu trường hợp, với tổng giá trị chi trả vượt 24.300 tỷ đồng./.