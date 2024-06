(TBTCO) - Công ty TNHH Đầu tư Big Gain chậm thanh toán gốc, lãi trái phiếu còn lại lên đến gần 90 tỷ đồng của lô trái phiếu 1.000 tỷ đồng.

Cụ thể, ngày 25/6 vừa qua, Công ty TNHH Đầu tư Big Gain có văn bản gửi HNX công bố thông tin bất thường về việc chậm thanh toán gốc, lãi trái phiếu.

Theo đó, lô trái phiếu BGICH2124001 do công ty phát hành năm 23/6/2021 đã đáo hạn vào ngày 23/6/2024 và ngày thanh toán theo kế hoạch là 24/6/2024. Như vậy, công ty sẽ phải thực hiện việc tất toán trái phiếu cho trái chủ với số tiền lãi là 113,6 tỷ đồng và 1.000 tỷ đồng tiền gốc trái phiếu.

Lô trái phiếu 1.000 tỷ đồng của Đầu tư Big Gain. Nguồn: HNX.

Tuy nhiên, khi đến ngày thanh toán, Đầu tư Big Gain mới chỉ có thể chi trả 104 tỷ đồng tiền lãi và 921 tỷ đồng tiền gốc cho trái chủ, tương ứng công ty còn nợ gần 9 tỷ đồng tiền lãi và hơn 78 tỷ đồng tiền gốc trái phiếu chưa tiến hành thanh toán.

Đầu tư Big Gain cho biết, nguyên nhân chậm thanh toán là do chưa thu xếp kịp nguồn tiền và đang trong quá trình đàm phán với nhà đầu tư về lộ trình thanh toán gốc và lãi.

Về kết quả kinh doanh của Đầu tư Big Gain, tại báo cáo tài chính năm 2023, công ty ghi nhận mức lãi sau thuế đạt tăng 64% so với năm 2022. Tính đến ngày 31/12/2023, vốn chủ sở hữu của Đầu tư Big Gain ở mức 7.664 tỷ đồng, tăng nhẹ so với năm 2022. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 0,669 lần, tương ứng tổng nợ phải trả là 5.172 tỷ đồng, tăng 17% so với năm 2022. Dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu là 0,509 lần, tương ứng hơn 3.900 tỷ đồng.

Công ty TNHH Đầu tư Big Gain được thành lập cuối tháng 3/2017. Đây cũng là năm công ty huy động 3.900 tỷ đồng trái phiếu. Cơ cấu cổ đông cũng thay đổi khi hai tổ chức mới tham gia nắm vốn gồm Công ty CP Đầu tư Xây dựng DAT 50% và Công ty CP Quản lý tài sản AMG 50%./.