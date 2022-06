(TBTCO) - Thông tin từ Cục Thuế Hà Tĩnh cho thấy, lũy kế 5 tháng đầu năm 2022, thu ngân sách do đơn vị thực hiện đạt 4.251 tỷ đồng, đạt 71% so với dự toán năm, tăng 29% so với cùng kỳ.