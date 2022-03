Dòng tiền trên thị trường chứng khoán có thể sẽ được kích hoạt khi các yếu tố tâm lý được giải tỏa do lo ngại về lạm phát và chiến tranh qua đi. Cùng với đó, kỳ vọng về kết quả kinh doanh sẽ là điểm tựa hỗ trợ cho thị trường sắp tới.

Đây là nhận định về dòng tiền trên thị trường chứng khoán sắp tới của ông Tô Quốc Bảo - Trưởng nhóm Chiến lược thị trường, Công ty Chứng khoán Dầu khí (PSI) khi trao đổi nhanh với phóng viên TBTCVN.

PV: Thị trường chứng khoán Việt Nam dù cho thấy sức chịu đựng tốt, nhưng vẫn chịu tác động theo diễn biến phức tạp từ xung đột Nga - Ukraine, cũng như quyết định của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sắp tới. Ông có nhận xét gì về diễn biến của thị trường chứng khoán trong nước giai đoạn gần đây?

Ông Tô Quốc Bảo: Thị trường chứng khoán Việt Nam sau khi thành công chinh phục đỉnh cao lịch sử mới là 1.536 điểm đã gặp áp lực điều chỉnh và quay trở lại tích lũy tại vùng điểm cao mới 1.400 - 1.500 điểm.

Ông Tô Quốc Bảo - Trưởng nhóm Chiến lược thị trường, PSI.

Cùng với đó, thanh khoản giảm trong tháng đầu năm sau Tết Nguyên đán đã phần nào cho thấy sự thận trọng tới từ các nhà đầu tư, khi thị trường tăng liên tục trong vòng 2 năm qua và liên tục tạo nên các đỉnh cao lịch sử mới.

PV: Hầu hết các chuyên gia đều cho rằng, tác động của xung đột Nga - Ukraine chỉ tác động tâm lý ngắn hạn tới thị trường Việt Nam. Vậy theo ông, xu thế giằng co này liệu bao giờ sẽ được cởi bỏ?

Ông Tô Quốc Bảo: Việc chỉ số VN-Index liên tục giằng co dao động trong một biên độ hẹp, do có sự phân hóa mạnh giữa các nhóm cổ phiếu lớn dẫn dắt thị trường. Giai đoạn này sẽ tiếp tục kéo dài cho tới hết tháng 3 - 4 do thị trường đang thiếu thông tin hỗ trợ, khi mà các nhà đầu tư đều đang chờ đợi kết quả cuộc họp của FED vào giữa tháng 3 này trước khi ra quyết định mới.

Bên cạnh đó, kết quả của cuộc xung đột căng thẳng địa chính trị giữa Nga - Ukraine được kỳ vọng hạ nhiệt sau các vòng đàm phán sẽ giúp giải tỏa tâm lý cho các nhà đầu tư trong thị trường vốn nói chung và thị trường chứng khoán Việt Nam sắp tới.

Ngoài ra, giá cả hàng hóa sau khi "tăng nóng" thì cũng sẽ hạ nhiệt, từ đó tạo ra môi trường vĩ mô thuận lợi để kinh tế phát triển tốt hơn, tạo cơ sở thuận lợi cho thị trường chứng khoán tăng trưởng.

Tâm lý thận trọng về các yếu tố quốc tế khiến thị trường giằng co kéo dài.

PV: Tâm lý thận trọng khó tránh, song dòng tiền vẫn chưa thực sự mạnh dù có cải thiện trong những phiên từ đầu tháng 3 tới nay. Ông bình luận gì về dòng tiền hiện nay? Liệu dòng tiền có đủ sức bền để giúp VN-Index bật được khỏi mốc kháng cự tâm lý rất mạnh là 1.500 điểm?

Ông Tô Quốc Bảo: Dòng tiền tỏ ra thận trọng hơn trong giai đoạn gần đây do các rủi ro về căng thẳng địa chính trị giữa Nga - Ukraine, cũng như chỉ số VN - Index đã liên tục tăng mạnh, dẫn tới định giá nhiều nhóm cổ phiếu kém hấp dẫn hơn.

Tuy nhiên, tôi cho rằng, dòng tiền có thể sẽ được kích hoạt khi các yếu tố tâm lý được giải tỏa do lo ngại về lạm phát và chiến tranh qua đi, cùng với kỳ vọng về kết quả kinh doanh sẽ là điểm tựa hỗ trợ cho thị trường sắp tới.

PV: Nhiều cổ phiếu đã tăng mạnh trong ngắn hạn theo xu hướng tăng giá của thị trường hàng hóa thế giới trước tác động từ xung đột Nga - Ukraine. Tuy nhiên, nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại sự trồi sụt mạnh từ các nhóm này khi biến động giá hàng hóa thay đổi bất thường. Ông có khuyến nghị gì đối với những nhóm cổ phiếu này?

Ông Tô Quốc Bảo: Đối với các nhóm cổ phiếu đã liên tục “tăng nóng” chỉ trong một thời gian ngắn, các nhà đầu tư nên hiện thực hóa lợi nhuận một phần và có thể xem xét cơ cấu lại danh mục vào các nhóm cổ phiếu được kỳ vọng sẽ có kết quả kinh doanh tốt trong quý I/2022, cũng như đã tích lũy trong một thời gian dài vừa qua.

PV: Ngoài các yếu tố tác động mang tính bên ngoài, thị trường trong nước đang kỳ vọng sẽ có sự hỗ trợ tích cực từ thông tin kết quả kinh doanh quý I/2022 và các thông tin từ mùa đại hội cổ đông năm nay. Ông dự báo thế nào? Đâu là dòng cổ phiếu có thể thu hút sự quan tâm của dòng tiền trong thời gian tới?

Ông Tô Quốc Bảo: Trong quý I/2022, các nhóm cổ phiếu hàng hóa như: Dầu khí, vật liệu xây dựng, cao su, phân bón… nhiều khả năng sẽ có kết quả kinh doanh tích cực, khi đây là các nhóm ngành hưởng lợi trực tiếp từ các yếu tố vĩ mô trong giai đoạn vừa qua.

Ngoài ra, theo tôi, nhà đầu tư cũng có thể để ý tới nhóm cổ phiếu chứng khoán khi thanh khoản thị trường vẫn tiếp tục được duy trì ở mức tốt trong những tháng đầu năm.

