Doanh nghiệp bảo hiểm củng cố nội lực, duy trì đà tăng trưởng bền vững

(TBTCO) - Mùa đại hội đồng cổ đông 2025, các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đã thông qua nhiều kế hoạch kinh doanh quan trọng như: tăng vốn điều lệ, đẩy mạnh tái cấu trúc, chuyển đổi số… nhằm xây dựng nền móng vững chắc, đảm bảo sự phát triển bền vững, ổn định trong thời gian tới.

Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát BIC nhiệm kỳ 2025 – 2030. Ảnh: Phan Hà

Vượt qua thách thức, duy trì đà tăng trưởng dương

Báo cáo tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Bảo hiểm VietinBank (VBI) cho thấy, năm 2024 là năm đầy thách thức khi cơn bão Yagi đổ bộ vào Việt Nam, ảnh hưởng đến lợi nhuận do chi phí bồi thường tăng mạnh. Tuy nhiên, bằng nhiều giải pháp đồng bộ, VBI vẫn duy trì tăng trưởng cả về doanh thu lẫn lợi nhuận so với năm 2023. Trong đó, tổng doanh thu năm 2024 đạt gần 4.500 tỷ đồng, tăng hơn 17% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt 365.2 tỷ đồng…

Trước đó, tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Bảo hiểm Petrolimex (PJICO) cũng đã thông qua việc chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt với tỷ lệ 12%, trong khi kế hoạch trước đó là tối thiểu 10%.

Đại diện PJICO cho biết, năm 2024, ngành bảo hiểm phi nhân thọ đối mặt với nhiều thách thức trong bối cảnh nền kinh tế tăng trưởng chậm, thiếu ổn định, trong khi chi phí bồi thường tăng cao do ảnh hưởng của bão Yagi, PJICO cũng không ngoại lệ. Theo đó, công ty đã chi bồi thường bảo hiểm từ cơn bão yagi lên tới 500 tỷ đồng, tuy nhiên, nhờ mức bảo hiểm giữ lại thấp nên lợi nhuận vẫn được đảm bảo.

Kết thúc năm 2024, doanh thu của PJICO vượt mốc 5.000 tỷ đồng, đạt 5.279 tỷ đồng, tăng trưởng 8,9% so với năm 2023, hoàn thành 110,7% kế hoạch. Trong đó, doanh thu bảo hiểm gốc đạt 4.396,5 tỷ đồng, hoàn thành 109,2% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế đạt 291,2 tỷ đồng, hoàn thành 100,8% kế hoạch.

Năm 2025, PJICO sẽ thành lập chi nhánh Bảo hiểm PJICO Digital – mô hình kinh doanh bảo hiểm trực tuyến hiện đại, chuyên nghiệp, phù hợp với xu hướng tiêu dùng số và lộ trình chuyển đổi số toàn diện mà PJICO đang tích cực theo đuổi.

Đại diện Bảo hiểm Hàng không (VNI) cho biết, năm 2024, VNI đạt được những kết quả đáng ghi nhận, với tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt 2.958 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2023. Đáng chú ý, bảo hiểm xe cơ giới của VNI vươn lên vị trí số 1 thị trường, tăng 4 bậc so với năm trước và đóng góp 62,4% vào tổng doanh thu bảo hiểm. Năm 2025, VNI chính thức đổi tên thành Bảo hiểm DBV ngay sau khi “ông lớn” bảo hiểm ngoại trở thành cổ đông chiến lược.

Trong bức tranh chung đó, Bảo hiểm BSH đã thể hiện rõ bản lĩnh của một doanh nghiệp vững vàng trước biến động. Theo đó, kết thúc năm 2024, tổng tài sản BSH đạt 4.972 tỷ đồng, tăng trưởng 11% so với năm 2023, vốn chủ sở hữu của BSH ghi nhận mức tăng ổn định, củng cố năng lực tài chính và khả năng phát triển dài hạn. Doanh thu bảo hiểm gốc đạt 3.131 tỷ đồng, hoàn thành 101,8% kế hoạch đề ra; giữ vững vị trí top 9 doanh nghiệp có quy mô lớn nhất thị trường.

Tối ưu lợi thế cạnh tranh để bứt phá

Đại diện Bảo hiểm BIC cho biết, đứng trước yêu cầu thực tế và mục tiêu phát triển trong thời gian tới, tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Bảo hiểm BIC đã thống nhất kế hoạch và lộ trình tăng vốn điều lệ giai đoạn 2025 - 2030. Theo đó, năm 2025, BIC sẽ tăng vốn điều lệ lên 2.020 tỷ đồng từ nguồn vốn chủ sở hữu. Giai đoạn 2026 – 2030, BIC thực hiện tăng vốn thông qua chi trả cổ tức bằng cổ phiếu, tỷ lệ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được phê duyệt hàng năm căn cứ trên kết quả kinh doanh thực tế của BIC. Với mức tăng vốn điều lệ lên hơn 2.000 tỷ đồng, năm 2025, BIC sẽ là 1 trong 4 công ty bảo hiểm cho vốn điều lệ cao nhất thị trường.

Nguồn vốn bổ sung này sẽ giúp BIC gia cố năng lực tài chính, củng cố uy tín với khách hàng và đối tác, đồng thời là tiền đề quan trọng để nâng hạng tín nhiệm quốc tế, mở rộng cơ hội tham gia các dự án và hợp đồng bảo hiểm quy mô lớn, nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh.

Đại diện Bảo hiểm VBI nhấn mạnh: Để tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường, Hội đồng Quản trị định hướng chiến lược năm 2025 của VBI là tập trung tối ưu hiệu quả khai thác, mở rộng kênh phân phối tiềm năng như Bancas, Telesales, kênh đại lý cá nhân, tổ chức, tự khai thác… Đồng thời, tiên phong bảo hiểm số, mục tiêu mà VBI tiếp tục đặt ra trong năm 2025 là khai thác, duy trì vị trí là một trong những công ty đi đầu về chuyển đổi số trong lĩnh vực bảo hiểm...

Đại diện Bảo hiểm BSH cho biết, năm 2025 là năm bản lề đối với BSH về việc thay đổi chiến lược kinh doanh hướng đến một mô hình vận hành tinh gọn - hiệu quả. Xây dựng mô hình kinh doanh mới nhằm ứng phó linh hoạt với những thay đổi của thị trường, đồng thời cơ cấu lại sản phẩm khách hàng, kênh bán, mục tiêu đem lại hiệu quả theo định hướng chiến lược mới.

“Chiến lược chuyển đổi trong năm 2025 đều xoay quanh trục số hóa – tối ưu nguồn lực. Từ việc tái cấu trúc tổ chức, phát triển sản phẩm đến nâng cao trải nghiệm khách hàng, BSH sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm kiến tạo hệ sinh thái bảo hiểm tốt nhất phục vụ khách hàng, tạo ra giá trị lâu dài cho cổ đông và cộng đồng”- ông Kim Kang Wook, Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhấn mạnh.

Theo kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua, năm 2025, PJICO đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 5.175 tỷ đồng; doanh thu bảo hiểm gốc đạt 4.400 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 306 tỷ đồng. Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt vẫn giữ ở mức 12% vốn điều lệ, khẳng định chính sách ổn định và cam kết bền vững của doanh nghiệp với cổ đông.

Trong bối cảnh thị trường bảo hiểm nhiều biến động, các doanh nghiệp bảo hiểm đã và đang chủ động cải tổ và đầu tư bài bản để nâng cao khả năng thích ứng, nâng cao năng lực cạnh tranh…, chuẩn bị đầy đủ nền tảng để chuyển mình mạnh mẽ, minh chứng cho tinh thần chủ động và tầm nhìn dài hạn của các doanh nghiệp bảo hiểm.