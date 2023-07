(TBTCO) - Ngày 12/7, Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho biết, tháng 6/2023, doanh số bán hàng toàn thị trường của các thành viên trong hiệp hội đạt 23.800 xe, bật tăng 15% so với tháng 5/2023.

Theo VAMA, trong số 23.800 xe bán ra, gồm: 17.334 xe du lịch; 6.344 xe thương mại, 122 xe chuyên dụng; trong đó xe du lịch tăng 20%, xe thương mại tăng 4% và xe chuyên dụng giảm 17% so với tháng trước.

Xét theo nguồn gốc xuất xứ, doanh số bán của xe lắp ráp trong nước đạt 15.488 xe, tăng 28% so với tháng trước; doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc là 8.312 xe, giảm 4% so với tháng trước.

Cộng dồn doanh số 6 tháng đầu năm 2023, các thành viên của VAMA đã bán ra 201.839 xe ô tô các loại, giảm 32% so với năm 2022, trong đó: xe ô tô du lịch giảm 37%, xe thương mại giảm 11%, xe chuyên dụng giảm 65%.

Tuy nhiên, con số trên chưa phản ánh hết doanh số bán hàng của toàn thị trường Việt Nam, bởi trên thị trường còn có sự xuất hiện của các thương hiệu khác không là thành viên của VAMA như: TC Group, VinFast, Audi, Jaguar Land Rover, Mercedes-Benz, Nissan, Subaru, Volkswagen, Volvo…

Doanh thu thị trường ô tô tháng 6/2023 bật tăng 15%. Ảnh: CTV

Chỉ qua số liệu công bố chính thức của TC Group (Tập đoàn Thành Công) với thương hiệu xe Hyundai, trong tháng 6 vừa qua đã bán ra 5.108 xe, tăng trưởng 42,9% so với tháng 5/2023. Tổng kết nửa đầu năm 2023, doanh số các mẫu xe mang thương hiệu Hyundai đạt 28.011 xe bán ra, bằng 62% so với cùng kì năm 2022.

Như vậy, nếu cộng dồn doanh số bán hàng của TC Group và doanh số bán hàng của các thành viên VAMA, thì 6 tháng đầu năm 2023, các hãng xe này đã bán ra 229.850 xe ô tô các loại.

Với doanh số bán ra đạt 5.108 xe, TC Group trở thành hãng xe dẫn đầu thị trường trong tháng 6/2023 vừa qua. Đứng thứ hai về doanh số bán hàng trong tháng là Toyota Việt Nam với 5.090 xe được bán ra, tăng 36% so với tháng 5/2023. Thaco Kia đứng thứ 3 với 3.290 xe ô tô các loại được bán ra, tăng 22% so với tháng 5/2023. Tiếp đến là Ford Việt Nam với 3.121 xe ô tô các loại được bán ra, tăng 34% so với tháng 5/2023. Đứng thứ 5 về doanh số bán hàng toàn thị trường trong tháng 6 vừa qua là một thương hiệu khác trong “gia đình Thaco” là Thaco Mazda, với 2.750 xe ô tô bán ra, tăng 19% so với tháng 5/2023. Tiếp sau đó là: Mitsubishi bán ra 2.264 xe ô tô các loại (tăng 26%); Honda bán ra 1.419 xe (giảm 19%), Visuco (Suzuki) bán ra 1.054 xe (giảm 40%)…