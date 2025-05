Động lực tăng trưởng cho ngành dược từ Luật Dược (sửa đổi)

(TBTCO) - Luật Dược sửa đổi 2025 mở ra cơ hội bứt phá cho doanh nghiệp có nền tảng công nghệ cao như Imexpharm - doanh nghiệp sở hữu nhiều cụm nhà máy EU-GMP nhất Việt Nam.

Những cú hích lớn và lợi thế cạnh tranh

Theo Tổ chức IQVIA, nhu cầu cầu dược phẩm toàn cầu đang không ngừng gia tăng, với doanh thu dự báo đạt tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) 7,8% đến năm 2026, và thị trường dược Việt Nam dự kiến sẽ tăng trưởng nhanh hơn, ở mức 10-13%. Trước bối cảnh đó, Luật Dược (sửa đổi) có hiệu lực từ tháng 7/2025, được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều thay đổi tích cực cho ngành dược phẩm, cụ thể như: Ưu tiên thuốc sản xuất trong nước đạt chuẩn EU-GMP; Tạo động lực đầu tư vào R&D; Đơn giản hóa thủ tục đăng ký thuốc; Hỗ trợ để phát triển ngành công nghiệp dược thành ngành công nghiệp mũi nhọn...

Nhà máy kháng sinh công nghệ cao IMP4 đạt chuẩn EU-GMP của Imexpharm.

Dẫn đầu về số nhà máy và dây chuyền sản xuất chuẩn EU-GMP(3 cụm nhà máy EU-GMP và 12 dây chuyền sản xuất EU-GMP), Imexpharm đã và đang duy trì tăng trưởng cao. Năm 2024, Imexpharm đạt doanh thu gộp 2.513 tỷ đồng, tăng 18,9% so với cùng kỳ năm trước, vượt xa mức tăng trưởng trung bình 9% (loại trừ vaccines) của ngành dược nội địa (số liệu năm 2024 theo IQVIA), là một trong những công ty dược phẩm tăng trưởng nhanh nhất tại Việt Nam.

Imexpharm cũng công bố KQKD Quý I/2025 đầy ấn tượng với doanh thu thuần đạt 594 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ, nhờ hiệu quả vượt trội từ cả hai kênh OTC và ETC. Thầy thuốc Nhân dân, Dược sĩ Trần Thị Đào, Tổng Giám đốc Imexpharmnhấn mạnh: “Có ba yếu tố then chốt giúp Imexpharm duy trì đà tăng trưởng vượt trội: năng lực sản xuất chuẩn EU-GMP, danh mục kháng sinh thế hệ mới với độ phủ bệnh viện rộng khắp, và mô hình vận hành tinh gọn – minh bạch – hiệu quả.”

Trên nền tảng vững chắc, từ danh mục sản phẩm chất lượng cao, hệ thống thị trường rộng khắp cho đến bộ máy quản trị hiện đại, Imexpharm tự tin đặt mục tiêu tổng doanh thu dự kiến đạt 2.981 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 493,5 tỷ đồng, lần lượt tăng 18,6% và 22,1% so với năm trước.

Ba mũi nhọn tăng trưởng và mục tiêu đạt gần 3.000 tỉ đồng doanh thu

Theo báo cáo thường niên 2024, Lãnh đạo Imexpharm xác định năm 2025 là năm bản lề, mang tính nền tảng cho giai đoạn phát triển dài hạn. Với mục tiêu tăng trưởng doanh thu gộp bình quân 15% mỗi năm trong giai đoạn 2024–2030, Imexpharm tập trung triển khai mạnh mẽ ba định hướng chiến lược: nâng cao hiệu quả vận hành, mở rộng sang các lĩnh vực điều trị mới và đẩy mạnh tăng trưởng thông qua mở rộng hệ sinh thái sản phẩm và thị trường.

Dược sĩ làm việc tại phòng Lab của Imexpharm. Ảnh: Imexpharm.

Trước hết, phải nói đến động lực tăng trưởng lớn của Imexpharm là sự chuyển dịch mạnh mẽ sang các sản phẩm công nghệ cao và giá trị cao, đặc biệt ở các nhóm thuốc tiêm và viên nén phân tán, phát triển các dòng kháng sinh thế hệ mới… đồng thời mở rộng các lĩnh vực giá trị cao như thuốc tiêu hóa, tim mạch và tiểu đường.

Tại ĐHĐCĐ 2025, Lãnh đạo Imexpharm cho biết đây đều là các phân khúc có quy mô thị trường hơn 50 nghìn tỷ đồng (tương đương 2 tỷ USD) và tăng trưởng kép trên 8% trong 5 năm qua, trong đó thuốc điều trị tiểu đường tăng trưởng bình quân 13%/ năm. Tiếp nối định hướng đó, trong năm 2025, công ty tiếp tục đầu tư chiều sâu vào R&D, dự kiến ra mắt 16 sản phẩm mới, tập trung vào các phân khúc công nghệ cao như thuốc “first generic”, thuốc tương đương sinh học và các dạng bào chế phức tạp – những lĩnh vực đang dẫn dắt xu thế toàn cầu, khi theo IQVIA, thuốc đặc trị dự kiến sẽ chiếm 43% và thuốc sinh học chiếm 35% thị trường dược phẩm thế giới.

Thầy thuốc nhân dân, Dược sỹ Trần Thị Đào - Tổng Giám Đốc Imexpharm phát biểu tại ĐHĐCĐ Imexpharm 2025.

Để hiện thực hóa chiến lược tăng trưởng trên, Imexpharm sẽ khởi công xây dựng Tổ hợp nhà máy dược phẩm Cát Khánh theo tiêu chuẩn EU-GMP vào cuối năm 2025. Với công suất thiết kế dự kiến trung bình lên đến 1.4 tỷ đơn vị sản phẩm/năm kể từ khi hoàn tất, vận hành toàn bộ dự án (sản lượng này có thể điều chỉnh theo phương án sản phẩm thực tế theo từng giai đoạn), tổ hợp nhà máy sẽ trở thành trung tâm sản xuất dược phẩm giá trị cao, đáp nhu cầu ngày càng lớn của thị trường trong và ngoài nước.

Công ty cũng đang tăng tốc mở rộng độ phủ thị trường theo chiều sâu lẫn chiều rộng, xác định miền Bắc là trọng điểm chiến lược trong kế hoạch phân phối toàn quốc với việc tái cấu trúc toàn diện hệ thống bán hàng, mở rộng đội ngũ, tinh chỉnh mô hình tiếp cận. Hiện nay, Imexpharm đã phủ sóng toàn quốc; đạt tỷ lệ phủ 70% các bệnh viện, Top 3 kênh bệnh viện (ETC) với 2,5% thị phần - chỉ sau 2 tập đoàn dược nước ngoài, và Top 3 kênh bán lẻ (OTC). Doanh thu nhà thuốc trọng điểm hiện chiếm 9% tổng doanh thu OTC, phản ánh sự nhạy bén trong việc nắm bắt xu hướng tiêu dùng cũng như chiến lược phát triển hợp tác chặt chẽ với các đối tác lớn.

Công ty đặc biệt nhấn mạnh vai trò của chuyển đổi số và quản trị hiệu suất như những đòn bẩy then chốt cho giai đoạn tăng trưởng mới. Quý I/2025, hoạt động sản xuất được đẩy mạnh tại tất cả các nhà máy đạt chuẩn EU-GMP, với IMP4 tăng sản lượng lên đến 126% so với cùng kỳ, minh chứng cho hiệu quả rõ nét từ chiến lược tối ưu vận hành mà Imexpharm đang triển khai.

Đón cơ hội tăng trưởng từ Luật Dược sửa đổi, cùng tầm nhìn chiến lược rõ ràng và nền tảng đã được chuẩn bị vững chắc Imexpharm tự tin bước vào năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng cao và hướng tới trở thành công ty dược có tên tuổi trên bản đồ dược phẩm khu vực và quốc tế./.