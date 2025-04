Ba tháng đầu năm 2025, doanh thu Imexpharm tiếp tục tăng trưởng bền vững

(TBTCO) - Imexpharm khởi đầu Q1/2025 ấn tượng với doanh thu thuần đạt 594 tỷ đồng, Lợi nhuận trước thuế đạt 95 tỷ đồng, lần lượt tăng 21% và 23% so với cùng kỳ. Đây là tin vui khiến cổ đông phấn khởi trước kỳ ĐHĐCĐ (25/4/2025).

Kết quả tài chính nổi bật

Ngày 18/4/2025, CTCP Dược phẩm Imexpharm (“Imexpharm” hay “Công ty”, IMP.VN) đã công bố Kết quả kinh doanh quý I/2025 đầy ấn tượng trong bối cảnh thị trường nhiều biến động, khi tất cả chỉ số quan trọng đều vượt kế hoạch đề ra.

Cụ thể, Imexpharm ghi nhận doanh thu gộp đạt 672 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước, hoàn thành 23% kế hoạch doanh thu cả năm đang trình Đại hội đồng Cổ đông. Doanh thu thuần đạt 594 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ, nhờ hiệu quả vượt trội từ cả hai kênh OTC và ETC, cùng danh mục sản phẩm đáp ứng tốt nhu cầu thị trường đang thay đổi nhanh chóng. Bên cạnh tăng trưởng bền bỉ từ kháng sinh, thuốc ho – đóng góp 11% tổng doanh thu, ghi nhận tăng trưởng 42% so với cùng kỳ, trong bối cảnh các bệnh về đường hô hấp bùng phát trong những tháng đầu năm.

Lợi nhuận trước thuế đạt 95 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ, nhờ sự bứt phá về doanh thu và việc kiểm soát hiệu quả chi phí sản xuất; EBITDA đạt 126 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ, biên EBITDA đạt mức 21%.

Nhà máy kháng sinh công nghệ cao IMP4 đạt chuẩn EU-GMP của Imexpharm.

Doanh thu kênh OTC phục hồi ấn tượng, tăng 25% so với cùng kỳ, riêng khu vực miền Bắc tăng mạnh 69%, đóng góp 12% vào tổng doanh thu kênh OTC. Kết quả kinh doanh khu vực miền Bắc vượt kỳ vọng trong quý I, với số lượng khách hàng giao dịch tăng 30% so với cùng kỳ.

Kênh ETC ghi nhận mức tăng trưởng 27% so với cùng kỳ, nhờ nỗ lực củng cố hợp tác với mạng lưới bệnh viện và danh mục sản phẩm chất lượng cao đáp ứng tốt nhu cầu thị trường. Trong quý I, Imexpharm cũng bắt đầu thực hiện các đơn hàng trúng thầu quốc gia, tham gia cung cấp thuốc có chất lượng ổn định và hiệu quả caocho các cơ sở y tế trên toàn quốc.

Lợi nhuận gộp tăng mạnh 30%, vượt xa mức tăng doanh thu, nhờ kiểm soát hiệu quả giá vốn hàng bán, chỉ tăng 16% so với cùng kỳ. Hoạt động sản xuất được đẩy mạnh tại tất cả các nhà máy đạt chuẩn EU-GMP, với IMP4 tăng sản lượng lên đến 126% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp tăng lên 40%, là mức cao nhất kể từ quý 1 năm2024.

Hoạt động kinh doanh nổi bật

Đại diện Thành Đoàn TP. Đà Lạt (phải) trao Thư cảm ơn đến ông Nguyễn An Duy – Phó TGĐ Khối Tài chính Imexpharm

Ngày 14/3/2025, Imexpharm đã tặng cây xanh cho Thành đoàn TP. Đà Lạt, hưởng ứng mục tiêu trồng 50 triệu cây của tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021–2025. Thêm vào đó, Imexpharm vinh dự được công bố trong Top 10 Doanh nghiệp ESG Việt Nam xanh ngành dược phẩm - thiết bị Y tế (ESG10 - 2025), do Viet Research phối hợp cùng Báo Tài chính - Đầu tư (Bộ Tài chính) tổ chức.

Trong hai tuần cuối tháng 3/2025, Imexpharm tài trợ cho hai sự kiện khoa học y tế quy mô lớn: Hội nghị Khoa học Thường niên Tai-Mũi-Họng lần thứ 41 (21–23/3 tại Đà Nẵng) và Hội nghị Khoa học kỷ niệm 20 năm thành lập Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh (27/3 tại Buôn Ma Thuột). Ngày 10-11/4/2025, Imexpharm đã tổ chức hội thảo chuyên đề trực tuyến với chủ đề: “Chiến lược sử dụng kháng sinh trong điều trị nhiễm khuẩn hô hấp giữa kỷ nguyên đa kháng”, quy tụ các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực dược và hô hấp, và cấp chứng chỉ đào tạo liên tục CPE cho đội ngũ dược sĩ tham dự.

Công ty cũng đã công bố Báo cáo Thường niên 2024, nêu bật những thành tựu trong năm qua và định hướng cho giai đoạn sắp tới. Trong quý I/2025, Công ty đã ra mắt 9 sản phẩm mới với 133 dự án R&D đang triển khai.

Triển vọng thị trường

Thị trường dược phẩm Việt Nam được dự báo sẽ tăng trưởng ổn định do già hóa dân số và gia tăng đầu tư của chính phủ vào lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ. Kháng sinh thế hệ mới sản xuất theo tiêu chuẩn EU-GMP duy trì đà tăng mạnh. Xu hướng đô thị hóa và tuổi thọ cao thúc đẩy nhu cầu thuốc tiêu hóa, tim mạch, tiểu đường, béo phì trong 10 năm tới. Chính sách thuận lợi và nhu cầu thuốc công nghệ cao mở cơ hội lớn cho doanh nghiệp dược nội đổi mới sáng tạo.

Giai đoạn đóng gói tại nhà máy đạt chuẩn EU-GMP củaImexpharm.

Chia sẻ về kết quả này, Thầy thuốc nhân dân, Dược sĩ Trần Thị Đào, Tổng Giám đốc Imexpharm, cho biết: “Imexpharm đã khởi đầu năm 2025 với kết quả quý I ấn tượng, đạt tăng trưởng doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế ở mức 21% và 23%, biên lợi nhuận gộp cải thiện lên 40% khi giá vốn hàng bán được kiểm soát tốt. Đà tăng trưởng này được củng cố nhờ sự bứt phá tại thị trường miền Bắc, phản ánh hiệu quả của hoạt động tái cấu trúc và phát triển thị trường được chuẩn bị kỹ lưỡng trong suốt năm 2024. Dựa trên nền tảng vững chắc này, chúng tôi ưu tiên đẩy mạnh phân khúc thuốc có dạng bào chế và công nghệ sản xuất tiên tiến, giá trị cao và hiệu quả điều trị vượt trội. Với vị thế tiên phong, tôi tin rằng định hướng chiến lược này sẽ mang lại hiệu quả bền vững trong hoạt động sản xuất kinh doanh và nâng tầm giá trị của Imexpharm trong dài hạn”.

Imexpharm sẽ chia sẻ tầm nhìn chiến lược cho giai đoạn sắp tới tại đại hội đồng cổ đông thường niên, được tổ chức vào ngày 25/4/2025./.