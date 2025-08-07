Bộ Tài chính ban hành kế hoạch hành động về hội nhập quốc tế trong tình hình mới

(TBTCO) - Ngày 5/8/2025, Bộ trưởng Bộ Tài chính ký Quyết định số 2730/QĐ-BTCVề việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính triển khai Nghị quyết 153/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về Hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Theo Quyết định số 2730, mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, xếp hạng năng lực cạnh tranh của nền kinh tế của Việt Nam (chỉ số năng lực cạnh tranh toàn cầu của WEF) nằm trong Top 65 thế giới và Top 5 ASEAN; xếp hạng toàn cầu về chỉ số SDGs (thực hiện các mục tiêu Phát triển bền vững của Liên Hợp quốc) nằm trong Top 55 thế giới.

Phấn đấu đến năm 2030, xếp hạng năng lực cạnh tranh của nền kinh tế của Việt Nam nằm trong Top 5 ASEAN. Ảnh: Duy Thái

Tại Quyết định số 2730, Bộ trưởng Bộ Tài chính giao 6 nhiệm vụ tổng quát, 28 nhiệm vụ trọng tâm, với thời gian hoàn thành cụ thể cho các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính, như: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đổi mới tư duy, nhận thức và hành động trong hội nhập quốc tế trong tình hình mới, với 3 nhiệm vụ cụ thể.

Trong đó, Bộ trưởng giao Văn phòng Đảng ủy, Văn phòng Bộ Tài chính, Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại, xây dựng, trình ban hành và tổ chức triển khai chương trình tuyên truyền, phổ biến, quán triệt thường xuyên, sâu rộng về nội dung nghị quyết số 59, nghị quyết số 153; đa dạng hóa, đổi mới nội dụng, phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến; cụ thể hóa nội dung tuyên truyền cho từng nhóm đối tượng; làm rõ yêu cầu đổi mới tư duy, nhận thức và hành động trong hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Bộ trưởng giao Cục Tin học thống kê và chuyển đổi số, Văn phòng Bộ Tài chính, Báo Tài chính – đầu tư, Tạp chí Kinh tế - Tài chính đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển dữ liệu số, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số và cận dụng các nền tảng trực tuyến trong công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Bộ trưởng giao Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại, nâng cao hiệu quả của các cơ chế phối hợp, trao đổi thông tin giữa các bộ, ngành, địa phương, các đơn vị thuộc và trực thuốc Bộ Tài chính, các cơ quan đầu mối về đối ngoại và hội nhập quốc tế nhằm chủ động nhận diện, nắm tình hình, phân tích, đánh giá, dự báo kịp thời, chính xác tình hình quốc tế, những vấn đề nổi lên trong quan hệ với các đối tác, việc điều chỉnh chủ trương, chính sách của các đối tác; kịp thời tham mưu cho Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Tài chính có kế hoạch, biện pháp, phản ứng chính sách phù hợp, kịp thời nhằm phòng ngừa, hạn chế các tác động tiêu cực, tận dụng tối đa yếu tố thuận lợi và tranh thủ nguồn lực từ quá trình hội nhập quốc tế.

Quyết định số 2730/QĐ-BTC có hiệu lực kể từ ngày 5/8/2025.