Ngày 7/8: Giá thép duy trì đà tăng

Giá thép trên sàn giao dịch Thượng Hải tiếp tục xu hướng tăng trong phiên giao dịch hôm nay. Giá quặng sắt diễn biến trái chiều, tăng trên Sàn Đại Liên và giảm trên Sàn Singapore-SGX. Trong nước, giá thép tiếp tục được các doanh nghiệp duy trì mức ổn định.

Sáng 7/8, giá thép thanh kỳ hạn tháng 8 giao dịch ở mức 3.195 Nhân dân tệ/tấn. Ảnh minh họa

Trên sàn giao dịch Thượng Hải

Kết thúc phiên giao dịch ngày 6/8, giá thép thanh kỳ hạn tháng 8 trên Sàn Thượng Hải lên mức 3.195 nhân dân tệ/tấn, tăng 0,85% (27 Nhân dân tệ).

Trên Sàn Đại Liên, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 8 tăng 0,86% (7 Nhân dân tệ) lên mức 816,5 Nhân dân tệ/tấn. Tương tự, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 8 trên Sàn Singapore-SGX giảm 0,66 USD về mức 101,25 USD/tấn.

Thị trường trong nước

Tại thời điểm 08h30 ngày 7/8/2025, cập nhật từ SteelOnline.vn, giá thép tại khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam ổn định, hiện giá thép dao động từ 12.520 - 13.580 đồng/kg cho các sản phẩm như CB240 và D10 CB300.

Khu vực miền Bắc: Thép Việt Đức: Thép cuộn CB240 ở mức 13.050 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.440 đồng/kg. Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.230 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 12.830 đồng/kg.

Thép Việt Sing: Thép cuộn CB240 giá 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.930 đồng/kg. Thép Việt Ý: Thép cuộn CB240 giá 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.520 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 giá 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.730 đồng/kg.

Khu vực miền Trung: Thép Việt Đức: Thép cuộn CB240 có giá 13.550 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 13.500 đồng/kg. Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.230 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 12.830 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 ở mức 13.230 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.730 đồng/kg.

Khu vực miền Nam: Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.230 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 12.830 đồng/kg. Thép VAS: Thép cuộn CB240 giá 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 12.730 đồng/kg. Thép TungHo: Thép cuộn CB240 có giá 13.030 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 12.520 đồng/kg./.