Thúc đẩy hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp Việt Nam và Angola

(TBTCO) - Ngày 6/8/2025, tại Thủ đô Luanda, Angola, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Chủ tịch nước Lương Cường tới Cộng hòa Angola, Đoàn công tác Bộ Tài chính Việt Nam do Thứ trưởng Trần Quốc Phương làm trưởng đoàn đã làm việc với Ngân hàng BancoBNI nhằm thúc đẩy hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp hai nước.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương đã chia sẻ với phía Ngân hàng BancoBNI về tình hình kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương khẳng định, Chính phủ Việt Nam luôn cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp nước ngoài đến đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, đồng thời tích cực thúc đẩy các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng hoạt động đầu tư, kinh doanh ra thị trường quốc tế, trong đó có khu vực châu Phi, đặc biệt là tại Angola.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Hồ Dung

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương đánh giá cao thiện chí hợp tác của Ngân hàng BancoBNI và khẳng định Việt Nam ủng hộ việc thiết lập và tăng cường hợp tác giữa Ngân hàng BancoBNI và các doanh nghiệp Việt Nam nhằm mở rộng hoạt động đầu tư, kinh doanh tại Angola.

Việc này không chỉ mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp hai nước mà còn góp phần thúc đẩy quan hệ kinh tế, đầu tư và đối ngoại giữa Việt Nam và Angola, đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương (thứ 3, bên phải) phát biểu tại buổi làm việc với Ngân hàng BancoBNI. Ảnh: Hồ Dung

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương cũng bày tỏ mong muốn BancoBNI và Tập đoàn Xuân Thiện sớm thiết lập cơ chế phối hợp hiệu quả nhằm làm cầu nối cho doanh nghiệp hai nước trong việc trao đổi, kết nối và xúc tiến các hoạt động hợp tác đầu tư trong thời gian tới.

Phát biểu đáp từ, ông Mário A. Palhares – Giám đốc điều hành Ngân hàng BancoBNI bày tỏ mong muốn hợp tác, kết nối và thúc đẩy đầu tư với các doanh nghiệp Việt Nam tại thị trường Angola. Trong đó, BancoBNI đặc biệt quan tâm đến việc hợp tác với Tập đoàn Xuân Thiện của Việt Nam để cùng phát triển các dự án trong các lĩnh vực khoáng sản, năng lượng, nông nghiệp và ngân hàng tại Angola.

Giám đốc điều hành Ngân hàng BancoBNI, ông Mário A. Palhares (thứ 2, bên trái) bày tỏ mong muốn hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam. Ảnh: Hồ Dung

Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính), tính tới nay, Angola có tổng cộng 4 dự án đầu tư còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký đạt 118,4 triệu USD, đứng thứ 49/151 quốc gia/vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam. Ngược lại, Việt Nam có 4 dự án đầu tư tại Angola với tổng vốn đăng ký từ phía Việt Nam đạt khoảng 2,98 triệu USD. Các dự án trải rộng trên 3 lĩnh vực chính gồm: Bán buôn, bán lẻ; Công nghiệp chế biến, chế tạo; Xây dựng.

Bên cạnh các dự án đầu tư quy mô vừa và nhỏ, hiện có một dự án đáng chú ý được triển khai theo hình thức góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp nước ngoài. Cụ thể, Tập đoàn Xuân Thiện đã đầu tư 21 triệu USD để mua cổ phần tại Công ty Modulax Industria E Comercio INC. (đăng ký tại Lãnh thổ Quần đảo Virgin thuộc Vương quốc Anh), nhằm triển khai dự án khai thác khoáng sản sắt tại tỉnh Cubango, Cộng hòa Angola.

Ngoài ra, Tập đoàn Xuân Thiện cũng đang xúc tiến nhiều dự án đầu tư chiến lược tại Angola, bao gồm: Dự án thăm dò và khai thác dầu khí tại các lô KON 21 và KON 09 thuộc bồn trũng Kwanza, khu vực Etosha/Okavango; Dự án phát triển vùng nguyên liệu và chế biến sắn phục vụ ngành nông nghiệp; Dự án khai thác khoáng sản và sản xuất gang thép, cung cấp nguyên liệu cho các tổ hợp thép xanh tại Ninh Bình và Thừa Thiên Huế; Dự án sản xuất điện và nhôm tại khu vực thủy điện sông Cuanza và tỉnh Cuando; Dự án mua lại 100% cổ phần Ngân hàng BancoBNI – Angola.

Đặc biệt, Tập đoàn Xuân Thiện đang nghiên cứu đề án đầu tư Đặc khu Nông – Lâm nghiệp Xuân Thiện Angola với tổng vốn dự kiến lên tới 4,5 tỷ USD, tại địa bàn các tỉnh Cuanza Sul – Malanje và tỉnh Uige. Đây là một trong những dự án có quy mô lớn nhất của doanh nghiệp Việt Nam tại khu vực châu Phi, kỳ vọng tạo ra động lực phát triển mới trong hợp tác đầu tư song phương Việt Nam – Angola.