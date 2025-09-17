(TBTCO) - Ngày 16/9/2025, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận đã ký Quyết định số 3211/QĐ-BTC giao Cục Dự trữ Nhà nước xuất cấp hơn 7.000 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh, học viên học kỳ I năm học 2025 - 2026 và bổ sung học kỳ II năm học 2024 - 2025.

Theo Quyết định số 3211, Bộ Tài chính giao Cục Dự trữ Nhà nước xuất cấp (không thu tiền) 7.177.842 kg gạo từ nguồn dự trữ quốc gia giao cho Bộ Dân tộc và Tôn giáo và các tỉnh, thành phố: Ninh Bình, Nghệ An, Quảng Ngãi, Vĩnh Long, Cần Thơ để hỗ trợ học sinh, học viên học kỳ I năm học 2025-2026 và bổ sung học kỳ II năm học 2024-2025 theo quy định tại Nghị định số 66/2025/NĐ-CP ngày 12/3/2025 của Chính phủ.

Sẽ xuất cấp hơn 3.000 tấn gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh, học viên tại tỉnh Quảng Ngãi trong năm học 2025 - 2026, bổ sung học kỳ II năm học 2024 -2025. Ảnh: Khánh Huyền

Cục Dự trữ Nhà nước căn cứ số lượng gạo dự trữ quốc gia tại thời điểm xuất cấp, giao nhiệm vụ cho các Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực phối hợp với Bộ Dân tộc và Tôn giáo và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Ninh Bình, Nghệ An, Quảng Ngãi, Vĩnh Long, Cần Thơ tổ chức giao, nhận gạo.

Các Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực trực tiếp vận chuyển gạo đến Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung Ương Nha Trang, Trường Dự bị Đại học Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Phổ thông vùng cao Việt Bắc, Trường Dự bị Đại học Dân tộc Trung ương, Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn theo kế hoạch phân bổ của Bộ Dân tộc và Tôn giáo. Gạo được giao trên phương tiện vận chuyển của bên giao.

Các Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực tổ chức vận chuyển gạo cho đơn vị tiếp nhận gạo của tỉnh, thành phố tại trung tâm cấp xã theo kế hoạch phân bổ của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Ninh Bình, Nghệ An, Quảng Ngãi, Vĩnh Long, Cần Thơ.

Bộ Tài chính đề nghị Bộ Dân tộc và Tôn giáo và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Ninh Bình, Nghệ An, Quảng Ngãi, Vĩnh Long, Cần Thơ có trách nhiệm: Thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Nghị định số 66/2025/NĐ-CP của Chính phủ, đảm bảo việc tiếp nhận, sử dụng, cấp phát gạo hỗ trợ đúng đối tượng, mức hỗ trợ và thời gian hỗ trợ của năm học, không để thất thoát, tiêu cực trong quá trình tiếp nhận, sử dụng, cấp phát gạo;

Đồng thời chịu trách nhiệm toàn diện về hồ sơ, số liệu, căn cứ đề xuất sử dụng gạo dự trữ quốc gia để cấp cho địa phương, 4 trường nêu trên và báo cáo kết quả việc tiếp nhận, sử dụng, cấp phát gạo theo quy định.

Quyết định số 3211/QĐ-BTC có hiệu lực từ ngày 16/9/2025.