(TBTCO) - Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, lũy kế 4 tháng đầu năm 2024, tổng thu ngân sách nhà nước do ngành Thuế thực hiện ước đạt 640.298 tỷ đồng, đạt 43% so với dự toán, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm 2023.