Dù FED tăng lãi suất, tiền Đồng vẫn đang có yếu tố hỗ trợ để ổn định

(TBTCO) - FED đã nâng lãi suất chính sách đồng USD thêm 50 điểm cơ bản, khiến đồng USD tiếp tục duy trì đà tăng trong tuần qua. Tiền Đồng (VND) đã hầu như đi ngang, trái ngược với xu hướng giảm của các đồng tiền trong khu vực. Theo các chuyên gia, VND vẫn nhận được nhiều yếu tố hỗ trợ để giữ nhịp ổn định.

VND đi ngang, ngược với xu hướng giảm các đồng tiền khu vực

Sau phiên họp chính sách ngày 3 - 4/5/2022, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã thông báo quyết định nâng lãi suất chính sách thêm 50 điểm cơ bản - mức tăng lớn nhất trong 22 năm, tương đương với mức tăng từ 0,25% - 0,50% lên 0,75% - 1,0%. Tại cuộc họp này, FED cũng công bố kế hoạch thu hẹp bảng cân đối tài sản từ tháng 6/2022, ở mức 47,5 tỷ USD/tháng và tăng lên mức 95 tỷ USD/tháng kể từ tháng 9/2022.

Thông tin từ SSI Research cho biết, thị trường đang định giá FED sẽ tăng lãi suất một cách quyết liệt hơn khi công cụ dự báo từ CME Group (Sàn giao dịch hàng hóa Chicago) cho thấy 91% khả năng FED sẽ nâng lãi suất 75 điểm cơ bản trong cuộc họp tháng 6. Trong khi đó, các quan chức của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cũng đang phát tín hiệu sẽ sớm thắt chặt chính sách tiền tệ của mình trong mùa hè này. Thông điệp chính của Ngân hàng Trung ương Anh cũng không mấy tích cực, khi nhìn nhận lạm phát ở nước này có thể tăng lên mức 10% trước khi hạ nhiệt.

Tâm lý trên thị trường nhìn chung khá tiêu cực khi chứng khoán Mỹ ghi nhận tuần giảm điểm thứ 5 liên tiếp, với chỉ số Nasdaq giảm tới hơn 13%. Theo số liệu từ SSI Research, lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm tăng 8 điểm cơ bản, vượt mức 3% và hiện đang ở mức cao nhất kể từ tháng 11/2018. Đồng USD tiếp tục duy trì đà tăng, với chỉ số DXY tăng 0,5%. Các đồng tiền chủ chốt tương đối phân hóa, khi EUR tăng nhẹ +0,1%, trong khi GBP giảm mạnh -1,9%. Các đồng tiền quốc gia mới nổi hầu như đều ghi nhận giảm so với USD như CNY -1,1%, INR -0,6%, THB -0,34%.

Trong khi đó, tại thị trường Việt Nam, đồng VND đã hầu như đi ngang trong tuần qua, trái ngược với xu hướng giảm của các đồng tiền trong khu vực. Trên thị trường liên ngân hàng, tỷ giá USD/VND giao dịch quanh mức 22.960 đồng/USD, trong khi tỷ giá niêm yết tại các ngân hàng thương mại giảm 5 đồng, kết tuần ở mức 22.780/23.090 đồng/UDD (mua vào/bán ra). Trái ngược, tỷ giá trên thị trường tự do tiếp tục tăng 90 điểm sau nhiều tuần đi ngang, giao dịch ở VND 23.555/23.595 đồng/USD.

Việt Nam vẫn có yếu tố mang tính điểm sáng

Các chuyên gia của Công ty Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCBS) dự báo đồng USD lên giá so với ngoại tệ mạnh khác. Theo các chuyên gia của VCBS, nguồn cung ngoại tệ không thực sự thuận lợi cho năm nay, do rủi ro xung đột địa chính trị làm chậm quá trình ra quyết định đầu tư và giải ngân vốn đầu tư; cũng như giá nguyên nhiên, vật liệu tăng bào mòn thặng dư thương mại, đặc biệt tại khối doanh nghiệp trong nước. Diễn biến này khiến cho quá trình tăng cường nguồn lực dự trữ ngoại hối của Ngân hàng Nhà nước gặp khó khăn so với các năm trước đây. Cũng đồng thời, dự báo sự sụt giảm thanh khoản tiền đồng vốn được tăng cường thông qua hoạt động mua ngoại tệ trong giai đoạn trước.

Tuy vậy, theo chuyên gia của VCBS, Việt Nam vẫn có yếu tố mang tính điểm sáng đủ mang lại kỳ vọng về sự ổn định của thị trường ngoại hối Việt Nam, với khả năng kiểm soát dịch bệnh, rộng hơn là sự ổn định kinh tế vĩ mô và mức tăng trưởng cao hơn so với nhiều quốc gia, kèm sự ổn định chính trị vẫn sẽ là điểm thu hút với dòng vốn đầu tư nước ngoài. “VND được dự báo giảm giá tương đối so với USD, với mức biến động không quá 2% cho cả năm 2022” – chuyên gia của VCBS dự báo.

Theo các chuyên gia của SSI Research, yếu tố hỗ trợ chính VND trong giai đoạn này tiếp tục từ nguồn cung USD tích cực (cán cân thương mại ước tính xuất siêu 2,5 tỷ USD trong 4 tháng đầu năm và FDI giải ngân đạt 5,9 tỷ USD). Bên cạnh đó, số liệu từ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP. Hồ Chí Minh cũng cho thấy dòng tiền kiều hối tích cực trong quý I/2022 (đạt 1,8 tỷ USD, tăng 14% so với cùng kỳ)./.