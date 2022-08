Du lịch sôi động, bức tranh bất động sản nghỉ dưỡng dần khởi sắc trở lại

Khách du lịch quốc tế tăng 10 lần so với cùng kỳ Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng tích cực so với thời gian trước trong điều kiện thuận lợi về kiểm soát y tế, đạt 352,6 nghìn lượt người trong tháng 7, tăng 49% so với tháng 6 và gấp 47,2 lần so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 7 tháng đầu năm 2022, khách quốc tế đến nước ta đạt 954,6 nghìn lượt người, gấp 10 lần so với cùng kỳ năm trước nhưng vẫn giảm 90,3% so với cùng kỳ năm 2019. Du lịch nội địa diễn ra khởi sắc với lượng khách nội địa lên đến hơn 60 triệu lượt do học sinh, sinh viên đang trong kì nghỉ hè. Các cơ sở lưu trú, lữ hành và các khu du lịch đón lượng khách lớn, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước.