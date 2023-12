EIB đăng ký bán hết hơn 6 triệu cổ phiếu quỹ

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (12/12) vẫn dao động với biên độ hẹp trên nền thanh khoản thấp. Chỉ số VN-Index tăng nhẹ cuối phiên nhưng tích cực hơn so với phiên hôm qua khi số cổ phiếu tăng nhiều hơn giảm. Khối ngoại vẫn bán ròng nhưng do thanh khoản xuống thấp nên cường độ bán cũng giảm một nửa so với phiên hôm qua.