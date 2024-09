FED giảm lãi suất 0,5% tạo cú hích đối với các tổ chức cần tái tục khoản vay

(TBTCO) - Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã chính thức quyết định cắt giảm lãi suất 0,5%, tương đương 50 điểm cơ bản. Các chuyên gia nhận định, đây là "cú hích" quan trọng đối với các tổ chức cần tái tục khoản vay, khi lãi suất phải trả sẽ giảm xuống, hỗ trợ trực tiếp cho nền kinh tế.

Giảm lãi suất, doanh nghiệp hưởng lợi lớn

Theo đó, sau khi FED quyết định cắt giảm lãi suất, thị trường trong nước dự kiến sẽ có nhiều biến động đáng chú ý. Ông Nguyễn Lý Thanh Lương - Trưởng nhóm Phân tích tại VIS Rating nhận định, động thái này của FED sẽ tạo ra những tác động tích cực đến Việt Nam.

Cụ thể, thanh khoản của hệ thống ngân hàng sẽ được cải thiện rõ rệt. Ngay khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ngừng bán dự trữ ngoại hối và chuyển sang bơm ròng thanh khoản, lãi suất trên thị trường OMO (thị trường mở) đã giảm xuống mức 4%. Điều này giúp các ngân hàng vừa và nhỏ, vốn phụ thuộc nhiều vào nguồn vốn từ thị trường OMO và liên ngân hàng, được hưởng lợi đáng kể khi chi phí vốn giảm.

Một số thay đổi của các chỉ số kết phiên ngày 19/9/2024. Nguồn: FiinTrade.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp có dư nợ ngoại tệ trong những lĩnh vực như điện, dầu khí, vận tải, bất động sản, và xuất khẩu sẽ cảm nhận được sự giảm bớt áp lực từ tỷ giá. Điều này đặc biệt quan trọng với các doanh nghiệp quy mô lớn như điện lực, hàng không, bất động sản… Khi áp lực về tỷ giá giảm, họ sẽ có cơ hội tái cơ cấu các khoản vay và tái khởi động các dự án đầu tư mới, qua đó giúp hồi phục các ngành công nghiệp phụ trợ, tạo hiệu ứng lan tỏa đến các lĩnh vực khác trong nền kinh tế.

Một lợi ích khác từ việc cắt giảm lãi suất là chi phí vay vốn có khả năng sẽ duy trì ở mức thấp. Điều này giúp các doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận vốn vay hơn, đặc biệt là vào giai đoạn cao điểm vay vốn cuối năm. Nhờ đó, tăng trưởng GDP quý IV/2024 được kỳ vọng sẽ có những bước tiến quan trọng nhờ nguồn vốn dồi dào và lãi suất vay thấp.

"Dòng vốn đầu tư nước ngoài trực tiếp (FDI) và gián tiếp (FII) có khả năng tăng trở lại khi Fed hạ lãi suất, đặc biệt là sau khi chênh lệch lãi suất giữa các quốc gia thu hẹp" - đại diện VIS Rating chia sẻ.

Cũng theo ông Lương, trong thời gian gần đây, các dự án FDI từng bị hoãn do lo ngại tỷ giá đã quay lại đăng ký và giải ngân mạnh mẽ trong các tháng 7, 8 và 9. Dòng vốn FII trên thị trường chứng khoán (TTCK) cũng bắt đầu có sự khởi sắc khi ngừng bán ròng từ tháng 8 và chuyển sang mua ròng nhẹ. Tuy nhiên, để dòng vốn này thực sự trở lại mạnh mẽ, Việt Nam vẫn cần giải quyết một số rào cản đầu tư và cân bằng các yếu tố bất ổn của tình hình kinh tế thế giới.

Mặc dù quyết định hạ lãi suất của FED mang lại nhiều lợi ích ngắn hạn, nhưng nó cũng phản ánh tình trạng suy yếu của kinh tế Mỹ. Việc thị trường lao động Mỹ ghi nhận sự giảm tốc, với chỉ 142.000 việc làm được tạo ra trong tháng 8/2024 – thấp hơn nhiều so với dự đoán. Điều này có thể làm giảm nhu cầu đối với các mặt hàng xuất khẩu từ Việt Nam, đặc biệt là dệt may và thủy sản, những ngành phụ thuộc lớn vào thị trường Mỹ. Do đó, dù Việt Nam có thể hưởng lợi trước mắt từ việc ổn định tỷ giá và chi phí vốn thấp, nhưng các doanh nghiệp cần chuẩn bị cho những rủi ro từ suy giảm kinh tế toàn cầu trong tương lai.

Kỳ vọng nhịp tăng trong quý IV

Về tình hình TTCK trong nước, ông Nguyễn Thanh Tùng - Chuyên gia Tư vấn đầu tư chia sẻ, việc FED giảm lãi suất có thể được coi là một biện pháp kích thích kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng và kiểm soát lạm phát. Tuy nhiên, động thái này cũng cho thấy nền kinh tế toàn cầu đang gặp khó khăn, khiến dòng tiền có xu hướng dịch chuyển vào các kênh tài sản như bất động sản và chứng khoán.

Lãi suất USD hạ giúp thu hút vốn đầu tư quốc tế vào các TTCK mới nổi, cận biên. Ảnh: T.L

Từ đầu tháng 9, một số cổ phiếu đã ghi nhận sự tăng trưởng tốt, phản ánh tâm lý tích cực của nhà đầu tư. Nhưng để TTCK thu hút được dòng tiền mạnh mẽ hơn, cần có thêm thời gian để nhà đầu tư nước ngoài quay trở lại và sự dịch chuyển dòng vốn giữa các quốc gia diễn ra.

Trong quý IV, ông Tùng kỳ vọng, TTCK Việt Nam có khả năng bật tăng mạnh mẽ. Từ đầu năm đến nay, khối ngoại đã liên tục bán ròng với khối lượng lớn. Tuy nhiên, với việc FED hạ lãi suất, dòng vốn có thể sẽ quay lại các thị trường cận biên như Việt Nam.

Mặc dù áp lực bán ròng mạnh trong suốt thời gian qua, việc thị trường vẫn giữ được mốc hiện tại là một tín hiệu tích cực. Khi dòng tiền khối ngoại bắt đầu quay trở lại, TTCK có thể nhận được nhiều thông tin tích cực, thúc đẩy tăng trưởng và tạo đà cho những tháng cuối năm./.