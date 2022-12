(TBTCO) - Vào tháng 11/2022 vừa qua, Fubon Life Việt Nam đã chính thức khai trương Văn phòng Tổng đại lý mới tại thành phố Hội An. Đồng thời, ngày 3/12/2022, Fubon Life Việt Nam tiếp tục khai trương Văn phòng Tổng đại lý tại thành phố Thanh Hóa. Sự ra mắt của hai văn phòng Tổng đại lý mới đã đánh dấu việc mở rộng hoạt động kinh doanh Fubon Life Việt Nam đến các tỉnh Trung bộ, nhằm mang đến cho khách hàng những giải pháp quản lý và dự phòng tài chính hiệu quả.

Văn phòng Tổng đại lý Hội An được đặt tại số 58 Nguyễn Đình Chiểu, phường Tân An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam; văn phòng Tổng đại lý Thanh Hóa được đặt tại số 02A8 Dương Đình Nghệ, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa.

Hai khu vực trên đều là nơi có mật độ dân cư đông đúc, tập trung nhiều cơ quan, trường học, bệnh viện. Đây là cơ hội để thương hiệu Fubon Life Việt Nam tiếp cận và phục vụ nhu cầu bảo hiểm (BH) của đông đảo khách hàng. Bên cạnh đó, đây cũng là khu vực phát triển về ngành thương mại – dịch vụ, giúp người dân trong khu vực chuẩn bị sẵn sàng một nguồn tài chính dự phòng để chữa bệnh, chuẩn bị cho tương lai giáo dục của con trẻ hay an nhàn hưởng thụ cuộc sống về hưu, đảm bảo chất lượng cuộc sống trước những biến cố khôn lường có thể xảy ra trong tương lai.

Việc mở thêm văn phòng đại lý mới này cũng khẳng định cam kết đầu tư lâu dài của Fubon Life Việt Nam tại thị trường, góp phần mang đến sự thuận tiện cho khách hàng và hỗ trợ tốt cho công tác huấn luyện, đào tạo đội ngũ nhân viên và đại lý của công ty.

Văn phòng Tổng đại lý mới đánh dấu việc tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh của Fubon Life Việt Nam.

Bà Lo, Mei – Fang – Tân Tổng giám đốc của Fubon Life Việt Nam chia sẻ: “Việc thành lập Tổng đại lý Hội An và Thanh Hóa có ý nghĩa rất quan trọng trong chiến lược phát triển mạng lưới dịch vụ tại thị trường miền Trung nhằm mang lại nhiều tiện ích cho khách hàng, đặc biệt giúp khách hàng tiếp cận dễ dàng, hiệu quả với các sản phẩm và dịch vụ BH nhân thọ. Việc khai trương văn phòng mới này cũng một lần nữa khẳng định cam kết của Fubon Life Việt Nam trong việc không ngừng góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành BH nhân thọ Việt Nam”.

Cam kết mang đến những sản phẩm, dịch vụ tài chính - bảo hiểm ưu việt

Ra mắt từ năm 2010, Fubon Life Việt Nam đã từng bước cung cấp cho người dân Việt Nam những dịch vụ/sản phẩm phù hợp với thu nhập và nhu cầu của khách hàng. Bước sang năm thứ 12 hoạt động tại thị trường BH nhân thọ Việt Nam, Fubon Life Việt Nam luôn kiên trì mục tiêu phát triển bền vững. Tập đoàn Tài chính Fubon nói chung và các công ty thành viên, trong đó có Fubon Life Việt Nam không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, đem đến cho hàng triệu khách hàng trên toàn cầu những sản phẩm, dịch vụ tài chính – bảo hiểm ưu việt.

Song song với việc Tổng đại lý Thanh Hóa và Hội An đi vào hoạt động, Fubon Life Việt Nam dự kiến sẽ tiếp tục mở thêm các văn phòng Tổng đại lý tại nhiều địa phương trên cả nước trong thời gian tới, đồng thời đầu tư phát triển và mở rộng 3 kênh phân phối là kênh đại lý truyền thống, đại lý toàn thời gian và các kênh phân phối khác (bancassurance, đại lý tổ chức, khách hàng doanh nghiệp)...

Để xây dựng, phát triển đội ngũ đại lý toàn thời gian và nâng cao chất lượng tư vấn, thay đổi cách nhìn nhận của người dân, khách hàng về đại lý bảo hiểm, Fubon Life Việt Nam sẽ tập trung toàn lực cho việc tuyển dụng các ứng viên ưu tú. Các ứng viên sẽ được đào tạo bài bản theo một lộ trình cụ thể để trở thành những đại lý bảo hiểm chuyên nghiệp, có thu nhập tốt và gắn bó lâu dài với công ty, mang đến cơ hội việc làm cho hàng nghìn lao động tại Việt Nam.