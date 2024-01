Gamuda Land ký kết cùng các đối tác phân phối dự án căn hộ cao cấp tại TP. Thủ Đức

(TBTCO) - Sáng ngày 11/1 năm 2024, tại TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa Gamuda Land với các sàn giao dịch để phân phối dự án Eaton Park ( TP. Thủ Đức).

Phối cảnh dự án Eaton Park do Gamuda Land làm chủ đầu tư tại TP. Thủ Đức

Các sàn giao dịch tham gia đợt ký kết này gồm: Southern Homes, Smartland, IQI Vietnam, Rever, ERA Vietnam, liên doanh An Khang Real - SGInvestment, T&A, Khai Minh Land, liên doanh CBC - Aka Land - Global Homes, Sài Gòn Land, Việt Nam Property, The One, Home Group, EximRS, CenHCM, Bamboo Realty, Kings Land.

Theo dự kiến, dự án sẽ ra mắt thị trường trong năm 2024, đáp ứng gần 700 căn hộ cao cấp cho thị trường bất động sản cao cấp.

Trước đó, ngày 8/12/2023, chủ đầu tư đã tiến hành lễ khởi công xây dựng dự án Eaton Park với sự hiện diện của nhiều vị khách từ cơ quan chính quyền, đối tác kinh doanh, đến ban lãnh đạo Gamuda Land.

Đây là dự án thứ 5 của Gamuda Land tại Việt Nam. Eaton Park có quy mô 3,7 hecta, là sự kết hợp tuyệt vời giữa phong cách sống sang trọng và nhưng hòa mình cùng thiên nhiên. Đó là sự lựa chọn lý tưởng dành cho người năng động, tìm kiếm sự cân bằng giữa cuộc sống tiện nghi, thoải mái và khỏe mạnh.

Được biết, tổng dự án gồm 2.052 căn đa dạng, từ căn hộ để ở (bao gồm căn hộ penthouse), nhà phố thương mại và cửa hàng kinh doanh (tầng thương mại). Eaton Park đáp ứng cho thị trường những sản phẩm cao cấp, với các hoạt động thương mại tại đây chủ yếu phục vụ cho cư dân.

Với vị trí đắc địa tại TP. Thủ Đức, nơi được quy hoạch trở thành khu trung tâm mới của TP. Hồ Chí Minh, Eaton Park sở hữu hàng loạt tiện ích nghỉ dưỡng như hồ bơi vô cực, bể sục jacuzzi kết hợp massage, trung tâm thể dục đẳng cấp thế giới, phòng gôn hiện đại…, trong khuôn viên xanh mát.

Được bao quanh bởi cảnh quan sông nước hài hòa, môi trường sống tại Eaton Park mang đến cho cư dân những giây phút tản bộ thư thái tại khu vườn dừa nước, hay thư giãn trên đồi cảnh quan. Chất lượng sống tại đây còn được nâng cao nhờ vào các tiện ích chú trọng đến sức khỏe, như đường chạy bộ rợp bóng cây dài 1 km, với nhiều không gian xanh để tập thể dục, vườn thiền và yoga, hay khu thể thao đa chức năng....

Ngoài ra, Eaton Park là lựa chọn hàng đầu cho cộng đồng yêu thú cưng, bởi môi trường sống nơi đây mang lại trải nghiệm thoải mái và an tâm cho cộng đồng này, như sân chơi và công viên dành cho thú cưng. Trẻ em là trọng tâm trong thiết kế tiện ích tại Eaton Park, điển hình là khu vườn cổ tích, khu vui chơi, hay trung tâm phát triển toàn diện cho trẻ nhỏ.

Dự án Eaton Park sở hữu kết nối thuận tiện tới trung tâm thành phố, thông qua hệ thống đường chính. Trong tương lai, khi hai tuyến tàu điện lớn của thành phố được triển khai và đi vào hoạt động, sẽ càng tối ưu sự tiện lợi cho cư dân và được dự đoán sẽ thúc đẩy giá trị bất động sản.