(TBTCO) - Theo các nhà phân tích thị trường, giá lợn hơi ngày 5/1, trên cả 3 miền tiếp tục đi ngang so với hôm qua. Hiện giá lợn hơi được thu mua trong khoảng 45.000 - 49.000 đồng/kg.

Giá lợn (heo) hơi đã ngừng đà giảm từ ngày 4/1/2022. Nguồn: Anova Feed

Giá lợn hơi tại miền Bắc đang dao động trong khoảng từ 45.000 - 48.000 đồng/kg. Cụ thể, tại tỉnh Yên Bái, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Ninh Bình, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Thái Bình, Hưng Yên, Hà Nam, Nam Định giá lợn hơi ở mức 47.000 - 48.000 đồng/kg. Còn tại Phú Thọ, Lào Cai, Bắc Giang, Tuyên Quang giá lợn hơi được thu mua với mức 45.000 - 46.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi tại miền Trung - Tây Nguyên dao động trong khoảng từ 47.000 - 48.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại tỉnh Thanh Hóa, Đắk Lắk, Huế, Quảng Nam, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Bình Thuận giá lợn hơi được thu mua với mức 48.000 đồng/kg. Tại tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Bình Định, Ninh Thuận, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi giá lợn hơi ở mức 47.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi tại miền Nam dao động trong khoảng từ 47.000 - 49.000 đồng/kg. Cụ thể, tại tỉnh Cần Thơ có giá lợn hơi được thu mua với mức cao nhất cả nước 49.000 đồng/kg. Tại tỉnh Bình Phước, Đồng Nai, TP.Hồ Chí Minh, Long An, Tiền Giang, Tây Ninh, Đồng Tháp, Hậu Giang, Cà Mau, Trà Vinh, Bạc Liêu giá lợn hơi ở mức 48.000 đồng/kg. Còn tại tỉnh Bình Dương, An Giang, Vĩnh Long, Kiên Giang, Vũng Tàu, Bến Tre, Sóc Trăng giá lợn hơi ở mức 47.000 đồng/kg.

Cục Chăn nuôi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – NNPTNT) đã dự báo về khả năng sức mua mặt hàng thịt lợn trong Tết Nguyên đán năm nay sẽ không tăng như các năm trước do ảnh hưởng của dịch Covid-19, người dân ít tụ tập ăn uống, hội hè. Hơn nữa, do thu nhập giảm sút bởi đại dịch, người dân có xu hướng siết chặt chi tiêu hơn. Do đó, kỳ vọng giá lợn hơi tăng “sốc” trong những ngày sát Tết Nguyên đán là rất khó.

Theo nhận định của bà Hoàng Thị Vân - chuyên gia kinh tế, Viện Kinh tế Tài chính (Học viện Tài chính), giá lợn hơi có thể tăng trở lại, nhưng sẽ không thể vượt quá ngưỡng 65.000 đồng/kg bởi chưa có yếu tố nào tác động để tăng sức mua.

Theo các chuyên gia kinh tế, đại dịch Covid-19 khiến lượng bán ra giảm sút, dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp... là những nhân tố tác động lên giá lợn hơi trong năm qua. Bên cạnh đó, nguồn cung dồi dào trong khi sức mua không tăng, thậm chí giảm, trong khi việc tái đàn trong 2 năm qua được thực hiện khá tốt, tổng đàn lợn cả nước đã đạt trên 28 triệu con (trong đó có 3 triệu lợn nái), "cầu" yếu đã kéo giá lợn hơi giảm mạnh.../.