Giá vàng hôm nay 13/6: Lạm phát Mỹ tăng 'nóng' thúc giá vàng tiếp tục đi lên

(TBTCO) - Giá vàng hôm nay 13/6 tiếp tục đà tăng giá do lạm phát tăng cao, chỉ số giá tiêu dùng tháng 5 của Mỹ tăng 8,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Đầu giờ sáng nay (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới trên sàn Kitco giao dịch ở mức 1.876 USD/ounce, tăng 4 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Vàng tăng mạnh sau khi báo cáo chỉ số giá tiêu dùng tháng 5 của Mỹ được công bố với mức tăng “nóng” 8,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh đó, các nhà phân tích Phố Wall cho rằng, kim loại quý vẫn có nhiều tiềm năng trong dài hạn bởi yếu tố lạm phát. Giá vàng hôm nay 13/6: Lạm phát Mỹ tăng 'nóng' thúc vàng tiếp tục đi lên. Ảnh minh hoạ Khảo sát giá vàng của Kitco cho thấy, 40% chuyên gia nhận định giá vàng tăng, 20% nhận định giá vàng giảm và 40% giữ nguyên. Còn đối với khảo sát trực tuyến trên thị trường, 46% cho rằng vàng tăng giá; 28% dự đoán vàng giảm và tỷ lệ nhà đầu tư cho rằng giá vàng đi ngang là 26%. Suki Cooper (chuyên gia của Ngân hàng Standard Chartered) nhận định, giá vàng đã thể hiện sức bền đáng kể dù đối mặt với rủi ro lãi suất tăng, cũng như thị trường mua bán vật chất suy yếu do lo ngại rằng lạm phát có thể vượt quá mức tăng lãi suất. Trước giờ ở cửa phiên sáng nay, giá vàng trong nước vẫn duy trì trên ngưỡng 69,5 triệu đồng. Cụ thể, giá vàng SJC tại thị trường TP. Hồ Chí Minh dao động ở mức 68,75 - 69,65 triệu đồng/lượng; diá vàng Doji tại thị trường Hà Nội là 68,55 - 69,55 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng 24K Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu đã gần tiến đến mốc 55 triệu khi được niêm yết 54,21 - 54,91 triệu đồng/lượng. Sau ba phiên giữ giá, giá vàng 9999 thương hiệu NPQ của Phú Quý cũng lên sát mốc 55 triệu khi được niêm yết 54,20 - 54,95 triệu đồng/lượng mua vào và bán ra… Trong tuần trước, các thương hiệu có sự phân hoá khi tăng giảm không cùng chiều. Mặc dù chịu ảnh hưởng từ thị trường thế giới và có phiên tăng mạnh cuối tuần qua, nhưng tính chung cả tuần giá vàng SJC không thay đổi khi mức tăng cuối tuần bù đắp cho các phiên giảm đầu và giữa tuần./.

Tấn Minh