(TBTCO) - Giá vàng thế giới rạng sáng nay (14/12) đảo chiều tăng mạnh với giá vàng giao ngay tăng 28,7 USD lên mức 1.810,5 USD/ounce. Vàng tương lai tháng 2 giao dịch lần cuối ở mức 1.825,5 USD/ ounce, tăng 33,2 USD so với rạng sáng ngày trước đó.

Giá vàng thế giới đảo chiều tăng mạnh khi báo cáo của Bộ Lao động Mỹ cho thấy lạm phát “hạ nhiệt”. Cụ thể, theo báo cáo của bộ này, chỉ số giá tiêu dùng đã tăng 0,1% trong tháng trước sau khi tăng 0,4% trong tháng 10. Dữ liệu này yếu hơn đáng kể so với mức dự báo của các nhà kinh tế là 0,3%.

Cũng theo báo cáo, lạm phát đã tăng 7,1% so với cùng kỳ năm ngoái, giảm so với kỳ vọng của các nhà kinh tế là tăng 7,3%. Đây là mức tăng nhỏ nhất trong 12 tháng kể từ giai đoạn kết thúc vào tháng 12/2021. Nếu loại bỏ giá năng lượng và lương thực dễ biến động, CPI cốt lõi đã tăng 0,2%, so với mức tăng 0,3% của tháng 10. Các nhà kinh tế dự báo mức tăng 0,3%.

Giá vàng hôm nay (14/12): Giá vàng thế giới tăng mạnh. Ảnh: T.L

Vàng đang được hưởng lợi khi đồng USD giảm xuống mức thấp nhất kể từ đầu năm khi phản ứng với dữ liệu lạm phát. Các nhà kinh tế lưu ý rằng việc giảm giá tiêu dùng có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giảm tốc độ tăng lãi suất vào năm 2023.

Mặc dù vậy, một số chuyên gia cho rằng, các nhà giao dịch và nhà đầu tư sẽ phải vượt qua hàng loạt cuộc họp về chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương lớn.

Tại thị trường trong nước, trước giờ mở cửa phiên giao dịch sáng nay, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào bán ra ở mức 66,10 - 66,95 triệu đồng/lượng, giảm 250 nghìn đồng/lượng chiều mua vào, bán ra so với phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Doji niêm yết giá vàng SJC ở mức 66,10 - 66,95 triệu đồng/lượng, cũng giảm 150 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên trước đó.

Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý cũng giảm 150 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên trước đó. Hiện công ty này niêm yết giá vàng SJC ở mức 66,10 - 66,90 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu giảm lần lượt 150 nghìn đồng/lượng chiều mua vào và 140 nghìn đồng/lượng chiều bán ra. Hiện giá vàng SJC được doanh nghiệp giao dịch ở mức 66,26 - 67,03 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng 24K Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá 2 chiều 52,89 - 53,74 triệu đồng/lượng./.