(TBTCO) - Sáng nay, giá vàng thế giới tăng mạnh khi lợi suất trái phiếu Mỹ sụt giảm và thị trường đang chờ đợi dữ liệu của Mỹ cũng như bình luận từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang (Fed) về việc hạ lãi suất. Trong nước, vàng SJC vẫn duy trì mốc giá ổn định, riêng giá vàng nhẫn lại bật tăng.

Biểu đồ biến động giá vàng thế giới trong 24 giờ qua.

Thị trường thế giới

Ghi nhận lúc 5h00 hôm nay (giờ Việt Nam) theo Kitco, giá vàng giao ngay ở mức 2.333,95 USD/ounce, tăng 12,74 USD/ounce so với hôm qua.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, vàng thế giới có giá khoảng 70,732 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Đối với các kim loại quý khác, bạc giao ngay tăng 0,5% lên 29,66 USD/ounce và bạch kim tăng 1% lên 1.002,60 USD/ounce. Palladium cũng tăng 4,1% lên 987,56 USD/ounce.

Thị trường trong nước

Giá vàng miếng SJC vẫn chưa có dấu hiệu biến động khi bước vào tuần thứ 4 kể từ khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bán vàng cho 4 ngân hàng thương mại nhà nước gồm Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank và Công ty SJC để bán trực tiếp cho người dân.

Hiện tại, giá vàng miếng SJC do 4 ngân hàng thương mại nhà nước tiếp tục giữ nguyên mức giá 76,98 triệu đồng/lượng bán ra, đang cao hơn giá vàng quốc tế là 4,653 triệu đồng/lượng.

Riêng giá vàng nhẫn, kết thúc phiên giao dịch ngày 24/6, giá mua, bán tại một số doanh nghiệp lớn niêm yết cụ thể: Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu: 74,66 – 75,96 triệu đồng/lượng, tăng 100.000 đồng/lượng so với kết phiên ngày hôm qua. Vàng nhẫn Doji: 74,60 – 75,90 triệu đồng/lượng, tăng 100.000 đồng so với kết phiên ngày hôm qua. Vàng nhẫn SJC: 73,95 – 75,55 triệu đồng/lượng, tăng 50.000 đồng/lượng so với kết phiên ngày hôm qua.

Với đà tăng của giá vàng thế giới, phiên giao dịch hôm nay giá vàng nhẫn sẽ tiếp tục được doanh nghiệp điều chỉnh tăng theo.

Dự báo

Nhà phân tích Giovanni Staunovo của UBS cho biết: “Trọng tâm vẫn là dữ liệu kinh tế sắp tới của Mỹ và nếu dữ liệu đó xác nhận việc hạ cánh mềm, điều này sẽ cho phép Fed cắt giảm lãi suất. Chúng tôi tiếp tục nhận thấy vàng được hỗ trợ, nhắm tới mức giá 2.600 USD/ounce vào cuối năm nay”.

Dữ liệu Chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), thước đo lạm phát ưa thích của Fed sẽ được công bố vào thứ Sáu tới. Trong tuần này, ít nhất năm quan chức Fed sẽ phát biểu, bao gồm Chủ tịch Fed chi nhánh San Francisco Mary Daly, Thống đốc Fed Lisa Cook và Michelle Bowman.

Theo công cụ CME FedWatch Tool, các nhà giao dịch hiện đang định giá 66% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9 tới.

Lãi suất thấp hơn làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng thỏi./.