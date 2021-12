Giá vàng ngày 22/12: Vàng trong nước đi ngang

(TBTCO) - Đầu giờ sáng 22/12 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.789,6 USD/ounce, giảm 1,7 USD/ounce so với đêm qua. Giá vàng giao tương lai tháng 1/2022 trên sàn Comex New York ở mức 1.789,8 USD/ounce, tăng 0,2 USD/ounce so với đêm qua.

Với mức giá ở thời điểm hiện tại, giá vàng thế giới quy đổi sang VND (đã tính thuế, phí gia công) chênh lệch giữa giá vàng SJC trong nước vào khoảng 11,3 triệu đồng/lượng. Biến chủng Omicron đang lây lan mạnh mẽ trên toàn thế giới khi Giáng sinh và năm mới đến gần. Tỷ lệ mắc Covid-19 trong tuần qua trên toàn nước Mỹ tăng lên 60.000 người/ngày, cao hơn 57% so với thời điểm đầu tháng 12 trong khi số người nhập viện tăng 26% trong tháng. Với khả năng lây lan nhanh của biến thể Omicron, theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), số ca nhiễm mới sẽ tăng gấp đôi sau mỗi 1,5 - 3 ngày ở những khu vực có sự lưu hành ngoài cộng đồng của biến thể này. Nhiều quốc gia đang cảnh giác cao độ trước sự lây lan mạnh mẽ của biến thể Omicron chỉ vài ngày trước lễ Giáng sinh và Năm mới, vì cuộc khủng hoảng y tế cộng đồng cũng gây ảnh hưởng lớn đến thị trường tài chính và đà phục hồi kinh tế toàn cầu. Goldman Sachs hạ dự báo GDP hàng quý cho năm 2022 của nền kinh tế lớn nhất thế giới. Cụ thể, GDP quý I/2022 hạ từ 3% xuống 2%, quý II từ 3,5% xuống 3% và quý III từ 3% xuống 2,75%. Giá vàng trong nước đi ngang. Ảnh: T.L Mở cửa phiên sáng nay, giá vàng trong nước đi ngang ở vùng giá cao nhất 3 tuần. Cụ thể, giá vàng SJC tại thị trường TP. Hồ Chí Minh giữ nguyên 60,85 - 61,55 triệu đồng/lượng. Giá vàng Doji tại thị trường Hà Nội cũng giữ nguyên 60,80 - 61,50 triệu đồng/lượng. Giá vàng 24K Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu giảm nhẹ phiên hôm qua, sáng nay cũng duy trì 52,21 - 52,86 triệu đồng/lượng./.

Tấn Minh