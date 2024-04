Theo đó, khối Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ: thực hiện giám sát: Công ty mẹ - Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc; Công ty mẹ - Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam; Công ty mẹ - Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam (Bộ Giao thông vận tải). Ngoài ra, giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp năm 2023 đối với: Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam; Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam; Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam; Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Bên cạnh đó, giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp năm 2023 đối với một số công ty tại các tỉnh Hậu Giang, Đà Nẵng, Bình Định, Ninh Thuận, An Giang, Quảng Nam.