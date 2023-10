(TBTCO) - Doanh thu quý III/2023 của Công ty cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành (mã cổ phiếu GDT, sàn HOSE) tăng, nhưng lợi nhuận giảm do giai đoạn này công ty phải giảm giá khuyến mại nhiều để lấy đơn hàng.

Cụ thể, doanh thu quý III/2023 của Gỗ Đức Thành đạt gần 70 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế quý III/2023 đạt hơn 8 tỷ đồng, giảm khoảng 20% so với cùng kỳ năm trước.

Gỗ Đức Thành: Doanh thu quý III tăng nhưng lợi nhuận giảm. Ảnh: T.L

Công ty cho biết, doanh thu tăng nhẹ do có thêm doanh thu của sản phẩm nội thất mới phát triển. Lợi nhuận sau thuế giảm do công ty phải giảm giá, khuyến mãi nhiều để lấy đơn hàng. Trong khi đó, các khoản chi phí quản lý không giảm như bảo hiểm xã hội, khấu hao, lương nhân viên quản lý…

Trước đó trong cả năm 2022, Gỗ Đức Thành đạt tổng doanh thu 400 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ, nhưng chỉ đạt 80% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 69,3 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ, nhưng so với kế hoạch năm chỉ đạt 74%.

Theo kế hoạch kinh doanh năm 2023, công ty ngành gỗ này đặt kế hoạch doanh thu 520 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 75 tỷ đồng.

Gỗ Đức Thành hiện nay đã có sản phẩm bán vào các thị trường tại các nước phát triển như châu Âu, Mỹ, Úc… nhưng chưa mang thương hiệu riêng của mình mà chủ yếu là gia công sản phẩm. Riêng với thị trường Úc tuy đã thâm nhập thị trường lâu nhưng doanh thu chưa tăng trưởng mạnh.

Năm 2023, công ty này có chủ trương bán sản phẩm tại một số thị trường gần hơn như Lào, Malaysia, Campuchia, Ấn Độ…/.